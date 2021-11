¿Quién es CL? La rapera coreana que posó junto a Eugenio Derbez; el actor y comediante sorprendió a los fans con una foto en su cuenta de Twitter.

Nadie se esperaba que CL, conocida rapera y compositora de Corea del Sur, apareciera al lado de Eugenio Derbez; aunque no se sabe el cómo y por qué coincidieron.

CL, cuyo nombre real es Lee Chae Rin, es una de las artistas más importantes de Corea del Sur, siendo la líder del grupo de K-Pop, 2NE1, hasta su disolución en 2016.

CL y Eugenio Derbez (@EugenioDerbez)

Posterior a esto, CL se dedicó a su carrera como solista, lanzando varios sencillos y colaboraciones con otros artistas coreanos; manteniendo su popularidad dentro del orbe.

Esto se demostró en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pieonchang 2018, donde CL se presentó, siendo la más aplaudida por el público.

En 2019, CL abandonó el sello YG Entertainment, para lanzar de manera independiente su EP ‘In the Name of Love’; en 2020 anunció que estaba trabajando en su primer álbum completo como solista.

Actualmente CL se encuentra en Estados Unidos supervisando algunos proyectos; se cree que fue ahí donde se encontró y tomó foto con Eugenio Derbez.

Así reaccionaron los fans a la foto de CL y Eugenio Derbez

Obviamente el encuentro entre CL y Eugenio Derbez no podía pasar desapercibido entre fans de CL, 2NE1 y el K-Pop en general.

Al darse a conocer la foto entre CL y Eugenio Derbez, Twitter se llenó de reacciones al respecto, algunas de sorpresa y otras comentando lo “random” del encuentro.

En general esta “colaboración” entre CL y Eugenio Derbez fue muy bien recibida; incluso el mismo actor mexicano bromeó un poco con esto, señalando que CL es parte de ‘La Familia Peluche’.

CL y Eugenio Derbez (@theheadblink)

CL y Eugenio Derbez (@ryusomi_)

CL y Eugenio Derbez (@EugenioDerbez)

Por su parte, CL no ha comentado nada sobre su encuentro con Eugenio Derbez, simplemente compartió la foto en sus historia de Instagram.

Todo indica que CL conoce muy bien quién es Eugenio Derbez, probablemente por las producciones internacionales en las que ha aparecido desde hace unos años, como ‘CODA’.

Sin lugar a dudas se trató de un encuentro que nadie esperaba; pero que resulta por demás agradable.

Con información de Twitter e Instagram.