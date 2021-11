‘LOL: Last One Laughing’: ¿Cuándo se estrena la tercera temporada y quiénes están en el elenco? Amazon Prime Video ha revelado más detalles sobre su show televisivo que conduce Eugenio Derbez.

Parece ser que la serie de comedia ‘LOL: Last One Laughing’ sigue presentado a sus seguidores lo que podrán ver en esta tercera temporada.

A través de Instagram, se ha ido revelando algunos detalles sobre la casa y los participantes que aparecerán en ‘LOL: Last One Laughing’.

¿A partir de cuándo se podrá ver ‘LOL: Last One Laughing’?

La tercera temporada de ‘LOL: Last One Laughing’ estará disponible para los usuarios de Amazon Prime Video el próximo 10 de diciembre.

Se sabe que ‘LOL: Last One Laughing’ contará con seis episodios, los cuales tendrán una duración aproximada de 30 a 40 minutos.

Paco de Miguel participará en LOL: Last One Laughing (@lolmx_oficial)

La serie ‘LOL: Last One Laughing’, en su tercera temporada, estará dividida en tres partes de dos episodios cada uno. Amazon Prime Video liberará los capítulos el 10, 17 y 24 de diciembre.

¿Quienes participarán en ‘LOL: Last One Laughing’?

Hasta ahorita, el programa ‘LOL: Last One Laughing’ ha revelado a 7 de sus 10 participantes que competirán para ganar este programa cómico.

El elenco de la tercera temporada de ‘LOL: Last One Laughing’ estará conformado por:

Paco de Miguel

Coco Celis

La Bea

Ricardo Pérez

Hugo “El Cojo Feliz”

Gaby Navarro

Mau Nieto

Gaby Navarro participará en 'LOL: Last One Laughing' (@lolmx_oficial)

Aunque todavía faltan tres comediantes, ‘LOL: Last One Laughing’ se especula que se podría dar el regreso de algunos de los participantes de las dos temporadas anteriores.

¿De qué trata ‘LOL: Last One Laughing’?

LOL: Last One Laughing es un programa que consisten en una batalla de comediantes que compiten por no reírse de las acciones y juegos de sus compañeros.

Cabe aclarar que los participantes pueden hacer cualquier cosa para provocar la risa de sus contrincantes. El último en aguantar las provocaciones en ‘LOL: Last One Laughing’ se lleva un millón de pesos en efectivo.

Las temporadas anteriores contaron con la participación de El Escorpión Dorado, Carlos Ballarta, el Capi Pérez y Ricardo O’ Farril.

‘LOL: Last One Laughing’ está basado en el programa japonés estelarizado por el comediante nipón Hitoshi Matsumoto.

Tal ha sido el éxito de ‘LOL: Last One Laughing’ que cuenta con varías versiones en todo el mundo, incluido México, país donde ha tenido buena aceptación.