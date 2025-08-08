Outlander ‘Sangre de mi sangre’ llegó a Disney+, siendo una precuela de la popular serie de la plataforma, la cual aún está en emisión.

Al ser una historia antes de los eventos de la serie original, hay dudas entre los fans con el elenco de Outlander ‘Sangre de mi sangre’; es por ello que aquí te diremos quién es quién en la serie.

Outlander ‘Sangre de mi sangre’ (Disney)

Elenco de Outlander ‘Sangre de mi sangre’

Aquí te presentamos al elenco completo de Outlander ‘Sangre de mi sangre’, que se transmite en Disney+:

Harriet Slater de 30 años como Ellen MacKenzie

Jamie Roy de edad desconocida como Brian Fraser

Hermione Corfield de 31 años como Julia Moriston

Jeremy Irvine de 35 años como Henry Beauchamp

Tony Curran de 55 años como Lord Lovat

Rory Alexander de edad desconocida como Murtagh Fitzgibbons Fraser

Sam Retford de 26 años como Dougal MacKenzie

Séamus McLean Ross de edad desconocida como Colum MacKenzie

Conor MacNeill de 37 años como Ned Gowan

Brian McCardie, fallecido en abril de 2024, como Isaac Grant

Jhon Lumsden de edad desconocida como Malcolm Grant

Sara Vickers de 39 años como Davina Porter

Peter Mullan de 65 años como Red Jacob MacKenzie

Sally Messham de edad desconocida como Mrs Fitz

Terence Rae de edad desconocida como Arch Bug

Ailsa Davidson de edad desconocida como Janet MacKenzie

Sadhbh Malin de edad desconocida como Jocasta MacKenzie

Annabelle Dowler de 50 años como Lizbeth

Harry Eaton de edad desconocida como Charlton

¿De qué trata Outlander ‘Sangre de mi sangre’?

Outlander ‘Sangre de mi sangre’ nos presenta la historia de los padres de la pareja protagonista de la serie original, que también está en Disney+.

En Outlander ‘Sangre de mi sangre’ conocemos cómo los padres de Jamie Fraser se conocieron en el Siglo XVIII en Escocia; así como el momento en que los padres de Claire Beauchamp iniciaron su relación en medio de la Primera Guerra Mundial.

Como pueden ver, se trata de una serie que no tiene una narrativa única ni lineal, saltando entre las dos parejas y los distintos momentos históricos.

Además de que se juega un poco con la ciencia ficción, ya que en un punto las dos parejas se encuentran en el mismo lugar.