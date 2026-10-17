El próximo 27 de octubre la plataforma ViX y N+ Docs estrenarán “Operación Cisne Negro: la fuga de El Chapo”, una serie documental que relata la historia detrás de la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esta producción audiovisual ofrece una perspectiva totalmente renovada sobre uno de los momentos más memorables de la crónica criminal contemporánea en México.

A través de testimonios exclusivos y material inédito, el proyecto detalla minuciosamente las complejas fases de escape, persecución y detención del líder delictivo. Se promete revelar detalles nunca difundidos al público sobre este operativo de seguridad.

Operación Cisne Negro: la fuga de El Chapo contará con imágenes inéditas de las labores de inteligencia militar

Operación Cisne Negro: la fuga de El Chapo es un proyecto documental de periodismo de investigación realizado por N+ Docs para la plataforma ViX, estructurado en dos episodios de una hora cada uno y con fecha de estreno fijada para el 27 de octubre de 2026.

Operación Cisne Negro: la fuga de El Chapo llega a ViX con imágenes inéditas (@DeniseMaerker / X )

La serie documental reúne más de 40 minutos de tomas audiovisuales no emitidas previamente, las cuales muestran labores de inteligencia militar y momentos clave de la persecución por parte de la Marina.

En el adelanto de la serie se muestra una grabación inédita grabada tras su detención, en la cual una persona lo cuestiona directamente sobre si lo han tratado mal o golpeado, a lo que Guzmán Loera responde en dos ocasiones: “No, señor”.

A la par del material en video, se incluyen escuchas telefónicas confidenciales y registros del operativo de seguimiento que duró seis meses desde su fuga del penal del Altiplano.

Operación Cisne Negro: la fuga de El Chapo contará con entrevistas exclusivas

Operación Cisne Negro: la fuga de El Chapo reconstruye de forma detallada la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano el 11 de julio de 2015, los seis meses de persecución y su recaptura definitiva el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

Cuenta con entrevistas exclusivas con el expresidente Enrique Peña Nieto y con figuras clave de su gabinete de seguridad, tales como:

Miguel Ángel Osorio Chong (Gobernación)

Arely Gómez (PGR)

Renato Sales Heredia (Comisión Nacional de Seguridad)

Alfonso Navarrete Prida

Plantea la pregunta “¿Quién capturó realmente a Joaquín Guzmán?”, analizando el papel de las Fuerzas Especiales de la Marina en el asalto a la casa de seguridad y la intervención de la Policía Federal en la carretera, mientras contrasta los matices entre la verdad histórica, la verdad jurídica y la verdad política.

A diferencia de producciones dramatizadas como la película La Captura de Netflix, este proyecto se presenta bajo la consigna “Esto... no es ficción”, centrándose estrictamente en entrevistas testimoniales y archivos reales del operativo.