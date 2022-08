Flor Rubio fue acusada de ‘acosar’ a Tony, el concursante de ¡Quiero Bailar! el concurso de baile de Venga La Alegría, sin embargo, hoy que fue la final, él no ganó.

Aunque Flor Rubio de 51 años de edad, siempre defendió la evolución que Tony tuvo en ¡Quiero Bailar!, pues llegó sin coordinación alguna, sus argumentos no convencieron al público.

Tony y Denisse llegaron a la semifinal del concurso de Tv Azteca, pero la calificación que obtuvieron del público fue la definitiva, llevándosela Gaby y Alexandre el trofeo en ¡Quiero Bailar!

Gaby y Alexandre, finalistas de Quiero Bailar. (@vengalaalegriatva)

Crush de Flor Rubio llegó a la final de ¡Quiero Bailar! pero no ganó

Flor Rubio fue frecuentemente señalada como quien favorecía en cada día a Tony de 24 años de edad, pese a que en redes sociales se le criticaba por su bajo desempeño.

Tony y Denisse, finalistas de Quiero Bailar. (@vengalaalegriatva)

Sin embargo, Flor Rubio siempre aplaudió el esfuerzo y la evolución que tuvo durante todo el concurso, al bailar distintos ritmos para Venga La Alegría.

Ahora, se dio a conocer que Tony y Denisse no fueron los ganadores de ¡Quiero Bailar!, pues la victoria se la llevó Gaby y Alexandre.

Aunque en redes sociales ya celebran que esto es algo bien merecido, no olvidan que Tony “no tuvo que haber llegado a la final”.

Aylin y Tony concursantes de ¡Quiero Bailar! (@vengalaalegriatva)

E incluso acusan que de no ser por Flor Rubio, que estuvo toda la semana como jueza de ¡Quiero Bailar!, Tony no hubiese llegado a la semifinal.

Gana en ¡Quiero Bailar! una de las parejas que confrontó a Flor Rubio

Gaby y Alexandre fueron los ganadores de ¡Quiero Bailar! el concurso en el que Flor Rubio, se desempeñó como jueza, poniéndose en la punta de los comentarios en redes sociales.

Jueces de Quiero Bailar, concurso de Venga La Alegría. (@vengalaalegriatva)

Sin embargo, esta fue una de las parejas que confrontó a Flor Rubio a que criticaba pero no bailaba.

Fue la famosa de la pareja, Gaby Ramírez de 43 años de edad, quien se enfrentó a los jueces y pidió que fueran justos con sus calificaciones, aludiendo a que “bailaba más que muchos de ellos”.

Y es que era Flor Rubio, la que se desempeñaba como una de las juezas más estrictas y la que es conocida por periodista y no por bailar.

Flor Rubio, periodista. (Agencia México)

Ante ello, también fue el menor de la pareja, Alexandre de quien se desconoce su edad, quien apoyó a su pareja y señaló que los retaba a un duelo de baile.

Sin embargo, Flor Rubio no tuvo oportunidad de responder esos comentarios, pues no la señaló de forma directa, lo que no pasó con Sao y Martin Farfán, a quienes sí les pidió respeto.