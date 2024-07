Luego del éxito de The Last of Us de PlayStation en HBO, se esperaba que otro juego de la desarrolladora, Horizon Zero Dawn, hiciera lo mismo en Netflix.

Sin embargo, Netflix ha decidido detener la serie de Horizon Zero Dawn de PlayStation, al grado que está en peligro de ser cancelada.

Esto debido a una serie de acusaciones en contra del productor elegido para el proyecto, Steve Blackman.

El cual ha sido acusado de comportamiento tóxico, acosador, vengativo y atribuirse logros en lo que él no estuvo involucrando.

Horizon Zero Dawn (PlayStation)

Acusaciones contra Horizon Zero Dawn las hizo la producción The Umbrella Academy de Netflix

Algo que se debe de aclarar es que las acusaciones en contra de Steve Blackman son de la producción de The Umbrella Academy, otra serie de Netflix, y no de la de Horizon Zero Dawn.

Aunque confirmada, la serie de Horizon Zero Dawn aún no entraba siquiera en pre-producción por parte de la gente de Netflix.

Personal de The Umbrella Academy señalan que tuvieron una mala impresión al trabajar con Steve Blackman, por lo que recomendaron que nadie colaborara con él.

Además, la revista Rolling Stone tuvo acceso a una denuncia hecha ante recursos humanos en contra del productor, donde también se le tacha de homofóbico, transfóbico y sexista.

Aunque no se menciona, dadas las acusaciones, se cree que Elliot Page habría sido una de las personas que tuvieron una mala experiencia con Steve Blackman.

Recordemos que Elliot Page hizo su transición en medio de su trabajo en The Umbrella Academy; algo que en un inicio se dijo que no había causado problemas a los responsables del show.

The Umbrella Academy temporada 4 (Netflix)

¿Qué pasará con Horizon Zero Dawn de Netflix?

Hasta donde reporta Rolling Stone, todos los proyectos de Steve Blackman en Netflix fueron detenidos de momento, eso incluye Horizon Zero Dawn.

No obstante, todo apunta a una cancelación inminente por parte de Netflix, pues varios colaboradores involucrados en el proyecto abandonaron el mismo tras las acusaciones.

No se sabe si Sony moverá el show a otra empresa (Warner Bros. Discovery tiene The Last of Us y Amazon a God of War), o abandonará esta serie de manera definitiva.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto del futuro de Horizon Zero Dawn en Netflix.

Horizon Zero Dawn (Sony)

Con información de Rolling Stone