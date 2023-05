Como ya todos sabrán, Netflix comenzó a aplicar una serie de medidas para restringir el uso de cuentas compartidas, una de ellas es dar de alta los equipos que son de un “Hogar”.

Sin embargo, al ser una medida nueva, se han detectado varios errores en equipos que quieren entrar a Netflix, aún siendo parte del “Hogar”.

Usuarios están reportando que les aparece la leyenda “ Esta TV no es parte de Hogar con Netflix ”, a pesar de que sean los propietarios de la suscripción.

Si te está pasando esto, a continuación te diremos lo que tienes que hacer para solucionar el problema.

Netflix Logo (Unsplash)

¿Cómo solucionar “Esta TV no es parte de Hogar con Netflix”?

Para arreglar el problema de “Esta TV no es parte de Hogar con Netflix”, tienes que seguir estos pasos:

Selecciona Actualizar Hogar con Netflix en tu televisión

Selecciona Solucionar problemas de esta TV

Te aparecerá un QR, usa tú teléfono para escanearlo

Tu teléfono debe de estar conectado a la misma red que la televisión

Selecciona Obtener código obtener otro QR que también debes de escanear.

Con esto tu televisión quedará verificada

Selecciona Comenzar a ver para ingresar a Netflix

Con esto ya no debería de tener problemas con tu cuenta de Netflix en tu televisión; aunque es recomendable que verifiques si tus dispositivos son parte de “Hogar” , por lo menos los primeros días.

Solucionar "Esta TV no es parte de tu Hogar con Netflix" (Netflix)

Esta solución no aplica a equipos fuera de la dirección física de la cuenta de Netflix

Ahora bien, si te aparece la leyenda “Esta TV no es parte de Hogar con Netflix”; pero no vives en la misma casa donde está la cuenta principal del servicio; la solución no te servirá.

Esto debido a que Netflix detecta que la cuenta que usas es compartida, por lo que tus equipos estarán bloqueados hasta que pagues una suscripción o uno de los planes compartidos.

Para que un equipo sea parte de “Hogar” con Netflix, deben de estar todos conectados en la misma red de internet.

El problema de “Esta TV no es parte de Hogar con Netflix” incluso puede aparecer en televisiones que están en la misma casa; pero conectadas a redes diferentes.

Netflix Logo (Netflix)

Con información de Netflix.