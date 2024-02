Has tratado de instalar o abrir Netflix en un nuevo dispositivo móvil; pero aparece el mensaje “this device is no longer supported Netflix” o “esta app no es compatible con tu dispositivo”.

Bueno, esto significa un problema con tu smartphone o tablet y no con la aplicación en sí misma, siendo algo que afecta principalmente a sistemas Android.

Además de que es algo complejo de solucionar, pues va en relación al mismo fabricante de tu smartphone o tablet.

Si has visto este mensaje recientemente, aquí te diremos lo que debes de hacer para poder ver Netflix sin ningún problema.

Netflix Logo (Unsplash)

¿Qué hacer con si aparece this device is no longer supported Netflix?

El mensaje “this device is no longer supported Netflix” o “esta app no es compatible con tu dispositivo” aparece debido a la certificación de dispositivos.

Netflix sólo se puede ejecutar en dispositivos móviles o fijos que tengan una certificación de seguridad.

En el caso de smartphones y tablets Android, dicha certificación es conocida como Play Protect, la cual hace que los dispositivos sean más seguros.

Al mismo tiempo, al no tener dicha certificación, suceden problemas como que aplicaciones no corran o no tengan actualizaciones.

Para ver si tu dispositivo tiene certificación, debes de hacer lo siguiente:

Abre la app Play Store.

En el área superior derecha, toca tu ícono de perfil.

Toca Configuración > Acerca de.

En Certificación de Play Protect, consulta el estado de certificación de tu dispositivo.

En caso de contar con Play Protect, debes de comunicarte con Netflix para que se vea la razón de por qué no puedes entrar a la plataforma.

Si no la tienes, lo único que queda es comunicarte con el mismo fabricante de tu smartphone o tablet, para que te diga si se puede arreglar el problema.

Esto debido a que muchas marcas de de móviles no tienen la certificación en todos sus dispositivos, por diversas cuestiones.

Netflix Logo (Unsplash)

¿Qué dispositivos son compatibles con Netflix?

Si tu smartphone o tablet son de alguna marca de China, no podrás arreglar el problema de “this device is no longer supported Netflix” o “esta app no es compatible con tu dispositivo”.

Esto debido a que ningún dispositivo de China cuenta con la certificación Play Protect de Google, ya que por lo general sus sistemas operativos no son nativos de Android.

Son versiones propias basadas en el mismo; además está el problema de los bloqueos en Estados Unidos a productos chinos; de ahí que Google no los certifique como tal.

Los dispositivos compatibles con Netflix que están certificados, son de las siguientes marcas:

Google (móviles y Chromecast)

Hisense (smart TV)

LG (móviles y smart TV)

Panasonic (smart TV)

Philips (smart TV)

Samsung (móviles y smart TV)

Sony (consolas y smart TV)

Toshiba (smart TV)

Vizio (smart TV)

Microsoft (consolas y dispositivos Windows)

Apple (móviles y dispositivos iOS)

Esto no significa que Honor, Xiaomi o Huawei no puedan correr Netflix; pero existe probabilidad que aparezca “this device is no longer supported Netflix” o “esta app no es compatible con tu dispositivo”.

Netflix Logo (Unsplash)

Con información de Netflix.