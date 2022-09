¿Hay un romance entre Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito? Esto sabemos sobre la relación que mantienen estos dos integrantes de MasterChef Celebrity.

Después de dos programas de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, ya se han generado varias controversias con los participantes de la emisión, más allá de los famosos eliminados.

Uno de los rumores que han surgido es sobre el supuesto romance entre Karla Sofía Gascón de 50 años de edad y Arturo López Gavito de 54 años de edad. Ero es verdad que hay una relación más allá del programa de los famosos.

Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito son dos de las celebridades que se encuentran compitiendo para demostrar sus habilidades culinarias en la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

A dos semanas del estreno de MasterChef Celebrity, Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito se encuentra en medio de la controversia tras rumores de un posible romance entre ambos.

Pero ¿cómo surgieron los rumores? Todo surgió cuando Karla Sofía Gascón compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece junto a Arturo López Gavito.

Lo que llamó la atención de los usuarios es que Karla Sofía Gascón se refirió a Arturo López Gavito como su esposo. Pero no era la primera publicación en la que lo hacía.

De inmediato los posts se hicieron virales y los usuarios no dejaban de cuestionarse sobre si de verdad había una relación entre ambos.

“¿Enserio son pareja?”, “¿Gavito es tu esposo? no lo sabía”, “¿De verdad si andan?”, “¿A poco si son pareja?”, fueron algunos de los cuestionamientos que recibió.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ Karla Sofía Gascón se tomó con humor los rumores e incluso dejó entrever que podría tener una relación con Arturo López Gavito.

“Yo solamente voy a decir una cosa... cuando el río suena agua lleva, así que algo hay algo ahí rarito, entonces que no se haga la gente, porque si estamos así será porque hay algo de rollo, para él lo digo igual, que no se vaya haciendo ‘Ay, yo no’, que es como Judas, luego te niega tres veces cuando ni hace falta”

Sin embargo Karla Sofía Gascón destacó que ella se encuentra casada con una mujer y que tienen una hija maravillosa.

Pero Karla Sofía Gascón dejó la puerta abierta a que pueda ver algo con Arturo López Gavito, aunque resaltó que tiene una gran amistad con el juez de La Academia.

En entrevista con Maxine Woodside, Karla Sofía Gascón señaló que la gente va a hablar porque le tiene un gran cariño a Arturo López Gavito, pero puntualizó que ya no quería hablar más porque luego se metía en más problemas.

“Gavito me quiere mucho y yo a él, es normal que haya sospechas. No te voy a decir nada, me voy a callar porque si no luego la voy a liar”

Karla Sofía Gascón