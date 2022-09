La participación de Karla Sofía gascón en MasterChef Celebrity ha provocado que la llamen villana, además, se ha especulado que tiene una relación con su compañero Arturo López Gavito, pero ella lo manda a la friendzone, pues asegura que está casada.

Masterchef Celebrity ha transmitido dos capítulos y ya tiene varias polémicas, pues Karla Sofía Gascón ha sido criticada por no tener ‘pelos en la lengua’ y expresar lo que piensa.

También se le ha relacionado con el juez de La Academia, Arturo López Gavito, con quien ha compartido varias fotografías y lo llama ‘esposo’.

Karla Sofía ha asegurado que Arturo López Gavito es su amigo y con quien mejor se lleva del reality.

También arremetió contra quienes critican su aparición en MasterChef, pues asegura que se ha contenido en sus comentarios.

“No me voy a dejar yo de nadie, ni tampoco voy a dejar de agradecer a las personas que tiene palabras hermosas para mí” dijo la actriz.

¿Karla Sofía Gascón tiene una relación con Arturo López Gavito? Esto dice la española

Karla Sofía dio una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ y fue cuestionada sobre su relación con Arturo López Gavito, pero dio a entender que tal vez sí exista algo más que una amistad.

“Si el río suena es porque agua lleva, así que algo hay rarito, entonces que no se haga la gente, porque si dicen es porque algo hay de rollo” dijo Karla Sofía Gascón.

También le pidió a Arturo López Gavito que no finja que no habría algo entre ellos: “Es como Judas, luego te niega tres veces, pero no, yo le quiero muchísimo es de mis grandes amigos aquí”.

Karla Sofía reveló que esta casada con una mujer y tienen una hija juntas: “Afortunadamente o desgraciadamente para otras personas, estoy casada con una mujer que es maravillosa, tenemos una hija maravillosa”.

Pero, asegura que si deseara una relación con un hombre, seguramente sería con Arturo López Gavito.

Karla Sofía Gascón fue abandonada por el amor de su vida

En una entrevista con Tv Azteca, Karla Sofía Gascón reveló que en México tenía una relación con una mujer a quien llamó ‘amor de su vida’.

Menciona que estaba en la cúspide de su carrera y todo marchaba bien con su pareja, pero le reveló que iba a comenzar su transición a mujer.

Karla Sofia señala que parecía que su novia lo aceptaba, pero días después le dijo que se iría a Canadá con un primo, posteriormente su pareja terminó casando en ese viaje con un hombre.

Según palabras de Karla Sofía, actualmente estaría casada con Marisa Gutiérrez, con quien tiene una hija llamada Victoria Elena.