A solo dos semanas del estreno de su segunda temporada, Daniel Bisogno revela quién es su favorito en MasterChef Celebrity y así lo presume en sus redes sociales.

El pasado 21 de agosto se llevó a cabo el estreno de la segunda emisión de MasterChef Celebrity, 20 famosos esperan demostrar su talento para la cocina y así convertirse en el gran ganador.

En medio de la gran expectativa por esta nueva temporada, son varios los famosos quienes han demostrado quienes son sus favoritos, tal fue el caso de Daniel Bisogno de 49 años de edad, quien le demostró todo su apoyo a esta celebridad.

MasterChef Celebrity comenzó su segunda temporada con grandes interrogantes sobre si iban a poder conquistar la audiencia con las nuevas celebridades que llegan para mostrar su talento en la cocina. Además Tatiana repite como conductora de esta emisión, tras su participación en la edición de niños.

Dos semanas después de su estreno, las personas han demostrado que ya tienen sus favoritos para ganar esta temporada de MasterChef Celebrity.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Bisogno compartió su apoyo a una de las celebridades de MasterChef Celebrity. Con solo dos programas este famoso se ha ganado el apoyo del público gracias a su gran carisma.

Se trata nada más ni nada menos que de Arturo López Gavito de 54 años de edad, quien se dio a conocer en la televisión mexicana gracias a sus duras críticas en La Academia.

Daniel Bisogno compartió que Arturo López Gavito ha demostrado saber perfectamente cómo es hacer televisión y por eso ha sobresalido en los programas en los que ha participado.

Daniel Bisogno no es el único que ha demostrado su apoyo a Arturo López Gavito, pues cada semana en las redes sociales es común que el critico de La Academia se convierta en tendencia.

Durante la emisión del pasado domingo 28 de agosto, Arturo López Gavito sorprendió al mostrarse vulnerable y rompió en llanto en pleno programa ante la sorpresa de los jueces ya que no lo habían visto de esa manera.

Tras caer en el reto de eliminación, Arturo López Gavito recibió una buena crítica del chef Pablo Albuerne por su paella.

Tras las palabras del chef Pablo Albuerne, Arturo López Gavito no pudo evitar llorar y mostrar que se encontraba con las emociones a flor de piel.

“Necesitaba un jalón muy fuerte porque me estaba yo quebrando, porque me puedo superar, porque es lo que hago en mi trabajo y no puedo ofrecer menos en MasterChef”

Arturo López Gavito