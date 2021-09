‘Marvel Zombies’ llegará muy pronto al MCU

‘Marvel Zombies’ es una de las historias más celebradas de la editorial en los últimos años, es por ello que sólo era cuestión de tiempo para que llegara al MCU.

Aunque no será en forma de película, sino como un capítulo de ‘What If...?’ la serie animada que actualmente se transmite a través de Disney+.

A través de redes sociales se confirmó que el próximo episodio de ‘What If...?’ presentará la esperada ‘Marvel Zombies’, que ya se había anunciado en un tráiler.

Marvel Zombies What If...? (Disney)

De momento no se anunció nada de la trama del capítulo de ‘Marvel Zombies’, tal vez para no arruinarle la sorpresa a los fans de la serie y el MCU.

Simplemente se liberaron un par de pósters donde vemos a Hawkeye y el Capitán América en su versión MCU de ‘Marvel Zombies’.

Para muchos fans, el capítulo de ‘Marvel Zombies’ de ‘What If...?’ es uno de los más anticipados del show y la razón por la que lo ven.

¿Qué es ‘Marvel Zombies’?

‘Marvel Zombies’ fue un cómic lanzado en 2005 escrito por Robert Kirkman, el creador de ‘The Walking Dead’ e ‘Invincible’, que muestra una realidad alternativa.

En ‘Marvel Zombies’ todos los héroes y villanos se han convertido en muertos vivientes debido a un virus de origen extraterrestre; su única motivación es comer.

En las páginas del cómic vemos cómo algunos supervivientes tratan de combatir a los zombies; sin embargo, ni siquiera el propio Galactus puede con ellos.

Marvel Zombies (Marvel)

Fue tal el éxito de ‘Marvel Zombies’ que se produjeron varias secuelas y spin-offs que expandían las historia, la cual quedó en suspenso en su cómic original.

Además de incentivar que otras editoriales hicieran su propia versión “zombie” de sus personajes, como DC Comics con ‘DCeased’.

Lo curioso es que a pesar de su popularidad, ‘Marvel Zombies’ no había sido explotada en otro medio más allá de los impresos.

