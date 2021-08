‘What If…?’ tendrá una segunda temporada según Kevin Feige

La serie animada de Marvel, ‘What If…?’ ha tenido mucha aceptación entre los fans del UCM, especialmente al confirmarse que esta serie de eventos se dan tras el final de la serie de ‘ Loki ’.

Es por ello que, de acuerdo a Screenrant y Comicbook, Kevin Feige habría confirmado una segunda temporada de ‘What If…?’ que abarcaría posibilidades de la Fase 4 del UCM.

“Eso es lo divertido de la serie ‘What If…?’, en este momento podemos explorar preguntas así. Y diré, justo cuando la Temporada 1 está aprovechando las películas y las historias del MCU que has visto hasta el momento, la Temporada 2 definitivamente incorporará películas de la Fase 4” Kevin Feige, CEO de Marvel Studios

Los episodios de ‘What If…?’ han sido bastante aceptados por los fans de Marvel

Aunque la serie ‘What If…?’ ha venido a sustituir las series de ‘WandaVision’, ‘Falcon and the Winter Soldier’ y ‘Loki’, ha tenido un buen comienzo en Disney+, por lo que no es sorpresa una segunda temporada.

El primer episodio de ‘What If…?’ trató sobre qué pasaría si la primera vengadora hubiera sido Peggy Carter en vez de Steve Rogers.

Y, para el segundo episodio de ‘What If…?’, se exploró la posibilidad de que T’Challa fuera Starlord en vez de Peter Quill.

Cabe resaltar que este segundo episodio fue doblado por el mismo Chadwick Boseman antes de morir en 2020 tras el cáncer de colón que lo había aquejado 4 años antes.

Siendo así uno de los episodios más emotivos y exitosos hasta el momento de ‘What If…?’, misma serie que tendrá 10 capítulos.

‘What If…?’ explora las posibilidades dentro del UCM

La serie de ‘What If…?’ explora momentos clave que han ocurrido en el Universo Cinematográfico de Marvel y los ha cambiado dependiendo de las elecciones de los personajes involucrados.

Algo que se vio brevemente en ‘Loki’ pues, cada vez que se hacía una elección que iba en contra de la sagrada linea del tiempo, la TVA intervenía y podaba esa línea temporal.

Sin embargo, tras la muerte de ‘El que permanece’, una variante de Kaang, el conquistador, el multiverso en Marvel ha quedado abierto.