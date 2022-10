Durante el programa de YouTube “Chisme no Like” la actriz de 67 años Lucía Méndez reveló que Laura Zapata no era su amiga.

Asimismo aseguró Lucía Méndez no le interesaría comenzara una amistad con la actriz de 66 debida a que su “carrera es más basta”.

Con lo que la diva, Lucía Méndez, habría insinuado una de las causas es la falta de éxito que ha tenido la hermana mayor de Thalía en su carrera.

Esto después de que se le cuestionara porque Laura Zapata protagonizaba el cartel de Siempre Reinas, su nuevo reality show en Netflix.

Siempre reinas, reality show de Netflix (@sylviapasqueloficial / Instagram)

Lucía Méndez no esta interesada en iniciar una amistad den Laura Zapata

Durante una entrevista en exclusivo para el programa de YouTube Chisme No Like, Lucía Méndez reveló los motivos de su enemistad con Laura Zapata.

Esto después de que en el cartel oficial del reality show de Netflix ‘SiempreReinas’ Laura Zapata protagonizara y opacara la aparición de Lucía Méndez, Loreana Herrera y Sylvia Pesquel.

Y es que de acuerdo con la diva el protagonismo de la hermana de Thalia se debió a un mal intento de la plataforma en streaming Netflix de crear una polémica.

Sin embargo, ella aseguró no se habría logrando ya que ella no tiene interés en la actriz ni mantiene ninguna clase de relación con ella que no sea estrictamente laboral.

Pues aclaró Laura Zapata no es su amiga y aunque sí han discutido, no esta interesada en acercarse a ella para forma alguna amistad ya que esta no le aportaría nada.

“Definitivamente no es mi amiga, es conocida; nos saludamos, trabajamos, nos agarramos de no estar de acuerdo en cosas” Lucía Méndez

A lo que Lucía Méndez agregó a diferencia de la hermana de la cantante, su carrera profesional sería “mayor y más basta” en varios sentidos.

“De alguna forma mi carrera es mucho más basta, mas grande hasta hoy por hoy que la trayectoria que pueda tener la hermana mayor de Thalia” Lucía Méndez

Finalmente Lucía Méndez aclaró no tiene ningún problema con la cantante de 51 años de edad, Thalia, a quien halagó de sobre manera resaltando su fama y dinero.