“Las Estrellas bailan en Hoy”. Moisés y Pía obtienen calificación perfecta

“Las Estrellas bailan en Hoy”. Moisés y Pía obtiene calificación perfecta, con esto el dúo se convierte en la primera pareja en obtener 3 dieces de los jueces, tras presentarse en la pista con un merengue.

Moises Peñaloza y Pia Sanz, sorprendieron este jueves en “Las Estrellas bailan en Hoy” al obtener calificación perfecta tras una muy limpia ejecución del merengue “Tra tra” de Mauro Galante.

Ante la coordinación, la coreografía con cargas impresionantes y el alto grado de dificultad, los jueces no pudieron pasar desapercibida la buena ejecución de Moisés y Pía en “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Por eso Moisés y Pía se convirtieron en la primera pareja de esta temporada en “Las Estrellas bailan en Hoy” en obtener calificación perfecta, así como los halagos de los jueces.

Moises Peñaloza y Pia Sanz obtiene calificación perfecta en Las Estrellas bailan en Hoy (Instagram)

Quienes agradecieron a Moisés y Pía el esfuerzo dado en la pista y detrás en los escenarios, siendo un ejemplo de perseverancia y disciplina ante los retos que se han enfrentado durante cada baile

Asimismo, por su parte Lolita Cortés agradeció al fin ver una muy buena coreografía en “Las Estrellas bailan en Hoy”, ya que siempre ha sido una de las jueces que solicita un mejor trabajo de los coreógrafos.

Lolita Cortés pide que se vayan las parejas que no le echan ganas en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Lolita Cortés pide que se vayan las parejas que no le echan ganas en “Las Estrellas bailan en Hoy”, tras la impresionante ejecución del baile, la “juez de hierro” hizo una declaración polémica.

Tan directa como siempre, Lolita Cortés no tuvo problemas con pedir directo a la cámara que abandonen “Las Estrellas bailan en Hoy” todas esas parejas que no han demostrado que realmente le interesa estar.

Lolita Cortés (Captura de pantalla / Programa Hoy)

Sin decir nombres, Lolita Cortés simplemente fue directa con su petición hacia las parejas de “Las Estrellas bailan en Hoy” que no han dado lo suficiente para demostrar que en verdad les interesa estar en el concurso.

Refrendo esto luego de la perfecta ejecución que tuvieron Moisés y Pía, demostrando que no por no ser bailarines profesionales, no se puede lograr, algo que hoy la pareja demostró al obtener calificación perfecta.