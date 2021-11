“Las Estrellas bailan en Hoy”. Yurem y Mariazel decepcionan con baile de Dirty Dancing tras tener una interpretación sin energía del icónico baile de la exitosa película ochentera que fuera protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey.

En su primera participación de esta semana Yurem y Mariazel no lograron impresionar en la pista de baile de “Las Estrellas bailan en Hoy”, tras ejecutar una muy floja interpretación del tema Time of my Life del filme Dirty Dancing.

Con este baile Yurem y Mariazel, hicieron evidente el cansancio que trae la pareja, así como la dificultad que tiene el conductor tras lastimarse el brazo, lo que le ha impedido realizar las cargadas de una manera limpia.

Por su parte, los bailarines de “Las Estrellas bailan en Hoy” dijeron que pese a no estar en su mejor momento y el cansancio acumulado, no es pretexto para su desafortunada participación del día, por lo que se comprometieron a trabajar más.

Yurem y Mariazel no logran impresionar en Las Estrellas bailan en Hoy

Yurem y Mariazel no logran impresionar en “Las Estrellas bailan en Hoy”, por lo que los jueces les llamaron la atención, debido a que son una de las parejas favoritas para llegar a la gran final.

Tras el desafortunado baile que Yurem y Mariazel tema Time of my Life conocido por la película Dirty Dancing, l as críticas de los jueces de “Las Estrellas bailan en Hoy” no se hicieron esperar.

En donde la llamada “juez de caramelo”, Andrea Legarrera se dijo decepcionada, ya que no pudo evitar hacer la comparación con el baile original, pese a que sabe perfecto que no son la misma pareja, pero falto mucho.

Yurem y Mariazel solo logran 20 puntos (Instagram)

Por su parte, Latín Lover resaltó que a Yurem y Mariazel les faltó mucha energía, como la falta de precisión en sus pasos, siendo una de las parejas que más ha impresionado, hoy no fue la ocasión.

Mientras que Lolita Cortés la “juez de hierro”, aseguró que ha sido la peor de las interpretaciones de Yurem y Mariazel a lo largo de la competencia de “Las Estrellas bailan en Hoy”, por lo que les pidió no bajar el nivel.