“Las Estrellas bailan en Hoy” Lolita Cortés impacta con look al estilo Tina Turner, sin duda no deja de sorprendernos “la juez de hierro”, esta vez al recordar a la famosa cantante en su personaje de “Tía Ama” en Mad Max 3.

Una vez más, la juez de “Las Estrellas bailan en Hoy” logró impactar al lucir fabulosa esta vez con un look inspirado en el personaje de “Tía Ama” de la película Mad Max 3.

Personaje que fue interpretado nada más ni menos, que por la cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa Tina Turner y considerada como la “Reina del Rock”.

Lolita Cortés impacta con look al estilo Tina Turner (Instagram)

Lolita Cortés aprovechó para lucirse en la pista y mostrar el espectacular look que portaba este jueves gracias a su equipo de vestuario, maquillaje y peinado con quienes hace mancuerna, Bernardo Javier y Chío Make Up.

En donde pudimos verla con un vestido de manga con capa en dorado y unos tacones en el mismo tono, mientras que su peinado tipo “agogo” en tono rosa con una diadema blanca de naturaleza muerta.

LOLITA CORTÉS con look al estilo Tina Turner (Instagram)

Lolita Cortés es la reina de los look de impacto en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Lolita Cortés es la reina de los look de impacto en “Las Estrellas bailan en Hoy”, sin duda la juez es toda una experta a la hora deslumbrar cada día en la emisión del matutino de Televisa.

No es la primera vez que Lolita Cortés deja impactar a todos con sus espectaculares vestuarios , siendo una de las mejores actrices del teatro musical en el país, no cabe duda que le gustan los espectaculares vestuarios.

LOLITA CORTÉS con look de Carrie Bradshaw (Instagram)

Ya que esta no ha sido la única ocasión que se luce con sus looks en “Las Estrellas bailan en Hoy”, hace apenas unos días la pudimos verla recreando al icónico personaje de Carrie Bradshaw de la serie de HBO, Sex and the City.