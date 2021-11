“Las Estrellas bailan en Hoy”. Lolita Cortés copia look a Carrie Bradshaw, la inigualable juez sorprendió a todos este lunes con un espectacular vestuario en color rosa, además de una sorpresa para las parejas.

En la emisión inicial de la semana en “Las Estrellas bailan en Hoy”, Lolita Cortés volvió a sorprender a todos con un look inspirado en el personaje de Carrie Bradshaw de la serie de HBO Sex and the City.

LOLITA CORTÉS con look de Carrie Bradshaw (Ins)

Como siempre la llamada “juez de hierro” no dejó pasar el momento y presumir su espectacular vestuario con baile y todo en la pista de “Las Estrellas bailan en Hoy” y al cual llamó “look de algodón de azúcar”.

Con un vestido justo y corto tipo escamas en color rosa-dorado brillante, completando el conjunto con unos stilettos que le hicieron lucir unas piernas estéticas y como accesorios unos aretes y brazaletes en tono dorado.

Mientras que su peinado fue voluminoso en color rosa haciendo referencia al cabello rizado y despeinado de Carrie Bradshaw , junto a una tocado en perlas de distintos colores.

LOLITA CORTÉS CON LOOK DE CARRIE BRADSHAW (Instagram)

Lolita Cortés reta a los bailarines de “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Lolita Cortés reta a los bailarines de “Las Estrellas bailan en Hoy”, no solo la juez sorprendió este día con su look, sino también sorprendió a las parejas del concurso del matutino.

La juez, Lolita Cortés reto a los bailarines y a sus coreógrafos a presentarse con un género distinto de lo que han bailado en la pista de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, un reto más para medir sus capacidades.

Ante esto las primeras dos parejas de la semana que se presentaron este día en “Las Estrellas bailan en Hoy” aceptaron con gusto el reto y prometieron cumplir con las expectativas de todos los jueces.

En donde la pareja formada por Yurem Rojas y Mariazel Olle fue retaba por Lolita Cortés a presentarse con un rock and roll y demostrar que también pueden demostrar su talento con este género.

. @lolacortesreal lanza el reto a @Mariazelzel y @yuremrojas para que su próximo baile sea rock and roll ¿Qué te parece? 📲 pic.twitter.com/rSnK9t0urc — Programa Hoy (@programa_hoy) November 8, 2021