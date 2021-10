‘El Potro’ hizo bailar a Lolita Cortes (VIDEO)

Luis Caballero, mejor conocido como ‘El Potro’ y su pareja de baile, Arantza Ruiz, sorprendieron a todos durante su presentación en el programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”. Tanto que hasta Lolita Cortés bailó durante su show.

Recordemos que ‘El Potro’ se ha mantenido en la mira del público, debido a los recientes escándalos que ha tenido. Tal es el caso de su reciente ruptura con Estefanía Ahumada.

Debido a que se ha convertido en una delas figuras con más carisma dentro del mundo de los espectáculos, es que hace unos días comenzó su participación en el programa de baile de “Hoy”; mismo donde Lolita Cortes forma parte del jurado.

Luis Caballero 'El Potro' (@luiscaba69/Instagram)

‘El Potro’ y Arantza Ruiz sorprenden a todos con su gran estilo; Hacen bailar a Lolita Cortés

Durante este 15 de octubre ‘El Potro’ y la actriz, Arantza Ruiz, bailaron la famosa canción de swing llamada “Swing The Mood” de Jive Bunny And The MasterMixers.

A pesar de que, según ellos mismos revelaron, habían tenido una fuerte discusión en los días previos a su presentación, lograron dejar sorprendidos a todos gracias a su sensacional forma de llevar el ritmo; así como sus pasos bien ensayados.

Incluso, ellos mismos confesaron haber estado nerviosos, pues temían que sus inevitables diferencias se notaran durante su presentación y les arruinara el espectáculo.

Pero sin duda alguna, ese no fue el caso, dado que inmediatamente todos comenzaron a bailar al ritmo de su música, incluida Lolita Cortes.

Asimismo, al momento de ofrecer las calificaciones, Lolita Cortes resaltó la forma en que Luis Caballero brilló en el escenario.

“Tu debes de ser alma vieja, tú eres 30′s, 40′s ¡¿O sea qué te pasa?! Que manera de bailar, de disfrutarlo. ¡Me encantó! Lolita Cortes

Posteriormente, ‘El Potro’ reconoció su gran talento por medio de sus historias de Instagram, en donde compartió un fragmento de la presentación que hizo con su compañera.

Donde además señaló estar orgulloso de haber logrado que Lolita Cortes bailara durante el show.