Las parejas están a la mitad de la semana final de Las Estrellas bailan en Hoy y la melancolía se empieza a apoderar de ellos, tal fue el caso de Violeta Isfel ya que no sabe que van a hacer cuando termine la competencia ya que finalmente ya no se levantará a las 5 AM.

Luego de que cada semana luchaban para no salir eliminado de Las Estrellas bailan en Hoy, ahora las parejas se enfrentan para demostrar por qué deberían ser los ganadores de ‘Campeón de Campeones’.

Este miércoles 14 de diciembre se presentaron en Las Estrellas bailan en Hoy:

Violeta Isfel de 37 años de edad y Luis Fernando Peña de 40 años de edad

Ferka de 36 años de edad y Jorge Losa de 32 años de edad

Violeta Isfel llora al recordar que le queda menos de una semana en Las Estrellas bailan en Hoy

Violeta Isfel y Luis Fernando Peña se ha convertido en una de las parejas favoritas para coronarse como los grandes ganadores de Las Estrellas bailan en Hoy.

A menos de una semana de que termine Las Estrellas bailan en Hoy, Violeta Isfel no puede evitar romper en llanto al recordar que ya no va a ver a Luis Fernando Peña.

Durante los ensayos, Violeta Isfel señaló que le ponía muy triste saber que ya no se iba a levantar a las 5 de la mañana para prepararse para estar lista para Las Estrellas bailan en Hoy.

Luis Fernando Peña se burló de su compañera y le señaló que si quería él la podía levantar todos los días a las 5 de la mañana ya que tiene que llevar a su hijo a la escuela y ese momento lo podían aprovechar para hablar.

Andrea Legarreta también se mostró muy emocional al recordar el paso de Violeta Isfel y Luis Fernando Peña en Las Estrellas bailan en Hoy.

Nota en desarrollo...