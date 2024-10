Las parejas se enfrentan a su primer viernes de eliminación en Las Estrellas bailan en Hoy 2024 por lo que hay una gran expectación y es que dos famosos se tendrán que despedir de la competencia.

Luego de que se presentaron todas las parejas en Las Estrellas bailan en Hoy 2024, se enfrentan a la primera eliminación.

Este viernes 11 de octubre, Galilea Montijo anunció que habría cambios en la competencia de Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Y es que al estar tan parejos todos, Galilea Montijo anunció que todas las parejas bailarían y las votaciones seguirían abiertas.

Además de que serían votaciones secretas, por lo que los participantes no podrían saber cómo les fue, ni su lugar en la tabla de posiciones.

Otra sorpresa fue el regresó a Las Estrellas bailan en Hoy 2024 de Albertano, quien vuelve como el juez de oro y tendrá la oportunidad de salvar a una pareja que se encuentre en riesgo.

Con los votos del público, se van conociendo quienes son los consentidos que contarán con el apoyo de sus seguidores.

Este viernes se volvieron a presentar en Las Estrellas bailan en Hoy 2024 las 12 parejas:

Nicole Chávez, de 25 años de edad, y Juan Solo, de 40 años de edad Mariana Ochoa, de 45 años de edad, y Jorge Anzaldo, de 36 años de edad Ivanna, de 31 años de edad, y Diego Herrera, de 31 años de edad Daniela Fainus, de 30 años de edad, y Nacho Casano, de 44 años de edad Kim Shantal, de 30 años de edad, y Jonathan Becerra, de 31 años de edad Daniela Aedo, de 29 años de edad, y Pepe Valdivieso, de 34 años de edad Alana Lliteras, de 20 años de edad, y La Divaza, de 26 años de edad Lorena de la Garza, de 49 años de edad, y José Luis Verdugo Caeli, de 34 años de edad, y Aristeo Cázares, de 29 años de edad Sandra Itzel, de 30 años de edad, e Imanol Landeta, de 37 años de edad Tanya Vázquez, de 47 años de edad, y Esteban Martínez, de 36 años de edad Paola Durante, de 50 años de edad, y Rafael Oropeza, de 31 años de edad

¿Kim Shantal se sintió mal? Señaló que se encontraba decepcionada con su participación

Kim Shantal y Jonathan Becerra dejaron una muy buena presentación, pues había gran expectación por su nueva presentación.

Consciente de eso, Kim Shantal y Jonathan Becerra señalaron que esperaban cumplir con las expectativas y volver a sorprender a los jueces.

Al final de su participación, Kim Shantal no pudo evitar sentirse mal y es que aunque no quiso decir nada, confesó que no se había sentido tan bien con su participación.

Galilea Montijo destacó que lo había hecho muy bien y se ofreció a llorar con ella si eso es lo que necesitaba para poder sacar todo.

Albertano puntualizó que se les vio contentos y disfrutando su coreografía, pero les pidió tener cuidado con las cargadas porque se deben de ver fáciles y ellos se trabaron.

Por primera vez Imanol Landeta perrea y sorprende a los jueces

Sandra Itzel e Imanol Landeta se mostraron muy emocionados con su presentación en Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Y es que Sandra Itzel destacó que sería la primera vez que verían a Imanol Landeta perrear.

Sandra Itzel puntualizó que a Imanol Landeta le costó trabajo, pues es muy respetuoso, pero al final lo pudieron lograr.

Latin Lover aplaudió su trabajo, pues consideró que se les vio gran conexión y se movieron muy bien por la pista.

Tanya Vázquez y Esteban Martínez muestran avance, pero ¿será suficiente para seguir en Las Estrellas bailan en Hoy?

Tanya Vázquez y Esteban Martínez confesaron que estaban desanimados porque era un género muy difícil ya que tenían que hacer muchas cargadas.

Además de que Tanya Vázquez y Esteban Martínez fueron los que recibieron las calificaciones más bajas, por lo que se encuentran en riesgo de salir.

Andrea Legarreta fue la que dio su comentario, destacó que si habían mejorado pues ya lo habían disfrutado.

Además aplaudió el compromiso que tienen pues ya se les vio un avance.

Nicole Chávez y Juan Solo se sintieron confiados con su presentación en Las Estrellas bailan en Hoy 2024

Nicole Chávez y Juan Solo fueron los primeros en presentarse en Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Juan Solo mostró dificultades para su coreografía, sin embargo confesó que daría todo para que saliera bien.

Nicole Chávez recordó que se portará bien hasta la cuarta semana, ya que así se lo habría prometido a Juan Solo.

Ema Pulido fue la que le dio su critica y consideró que si había un avance, pero les pidió más conexión como pareja, pues parecía que cada quien estaba por su lado.