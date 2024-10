Las Estrellas bailan en Hoy 2024 sigue revelando a sus participantes, pero ahora es la propia Bebeshita quien cuenta que iba a entrar al reality de baile, pero dos motivos se lo impidieron.

Poco a poco La Bebeshita -de 33 años de edad- ha aumentado su participación en realities shows, pasando de Enamorándonos a La Casa de los Famosos de Telemundo.

Y aunque este año lo iba a cerrar participando en Las Estrellas bailan en Hoy 2024, contó que su estatura y un motivo más le impidieron unirse a la competencia del programa Hoy.

A través de una entrevista que mostrada por Ernesto Buitron, La Bebeshita confirmó que sí estaba en la lista de los participantes de Las Estrellas bailan en Hoy 2024, pero su estatura se lo impidió.

La influencer contó al reportero que sí estaba en sus planes y los de la producción estar en Las Estrellas bailan en Hoy 2024, pero que hubo varios inconvenientes.

Según sus argumentos, su estatura fue uno de ellos, señalando que por su tamaño es difícil encontrarle una pareja que la pueda cargar.

“No, no voy a entrar. Estaba en planes de entrar, pero ni me consiguieron pareja al final, es que nadie me aguanta eh, estoy bien grandota, bien pesada y bien grande, y no me consiguieron pareja”.

La Bebeshita, influencer.