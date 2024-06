La increíble la cantidad de dinero que la verdadera Martha Scott, Fiona Harvey está pidiendo al demandar a Netflix por la serie Bebé Reno; te contamos todo lo que sabemos.

Tal y como ya lo había advertido, Fiona Harvey, la verdadera Martha Scott de la serie Baby Reindeer ha demandado al gigante del streaming Netflix.

Demanda oficial que hace la verdadera Martha Scott, Fiona Harvey, de quien se desconoce su edad, en contra de Netflix y va por una increíble cantidad de dinero.

Fiona Harvey habla sobre Martha Scott y Bebé Reno (Michelle Rojas)

La demanda de Fiona Harvey, verdadera Martha Scott, contra Netflix por la serie Baby Reindeer

Tras el éxito de la serie Bebé Reno en Netflix, la polémica ha crecido aún maps, luego de que la verdadera Martha Scott, Fiona Harvey presentará formalmente una demanda por difamación.

La demanda de Fiona Harvey, la verdadera Martha Scott de la serie Baby Reindeer fue presentada el jueves 6 de junio de 2024 en California, Estados Unidos.

La demanda de la verdadera Martha Scott alega en contra de Netflix que existe:

Difamación

Imposición intencional de angustia emocional

Negligencia

Violaciones de su derecho de publicidad

Misma demanda en la que la verdadera Martha Scott, Fiona Harvey vuelve a refrendar que no acosó al actor Richard Gadd,de 35 años de edad; quien es creador y protagonista de la serie basada en sus propios hechos reales.

Sino, también Fiona Harvey, la verdadera Martha Scott de la serie Baby Reindeer ha pedido nada más ni menos que la increíble cantidad de 170 millones de dólares, lo que son más de 3 mil millones de pesos al tipo de cambio actual a Netflix.

Los 170 millones de dólares que busca la verdadera Martha Scott, Fiona Harvey de la serie Bebé Reno en Netflix sería un reparto entre todos los cargos.

Pues las cantidades de la demanda de Fiona Harvey, la verdadera Martha Scott de la serie Baby Reindeer a Netflix serian:

Al menos 50 millones de dólares (más de 892.5 millones de pesos) por daños reales

Al menos 50 millones de dólares en daños compensatorios por angustia mental, pérdida del disfrute de la vida y pérdida de negocios

Al menos 50 millones de dólares por todas las ganancias de la serie Baby Reindeer

Al menos 20 millones de dólares en daños punitivos.

Martha Scott en Baby Reindeer (captura de pantalla)

¿Fiona Harvey, verdadera Martha Scott de serie Bebé Reno, ganaría demanda contra Netflix?

Ante la demanda en contra de Netflix por parte de Fiona Harvey, la verdadera Martha Scott de la serie Bebé Reno, la plataforma de streaming ya ha respondido.

Luego de que los representante de Netflix y del propio actor Richard Gadd confirmaron su postura ante las exigencia de Fiona Harvey, la verdadera Martha Scott de la serie Baby Reindeer.

Por lo que en un comunicado, Netflix apuntó firmemente sobre la demanda de la verdadera Martha Scott, Fiona Harvey:

“Tenemos la intención de defender este asunto enérgicamente y defender el derecho de Richard Gadd a contar su historia.” Netflix

Asimismo, recordaron que la serie de Baby Reindeer tiene la leyenda:”Este programa está basado en hechos reales: sin embargo, ciertos personajes, nombres, incidentes, lugares y diálogos han sido ficcionalizados con fines dramáticos”, lo que es un argumento puntual para desechar la demanda.

Y por lo que los medios locales creen que la demanda de Fiona Harvey, la verdadera Martha Scott de la serie Bebé Reno no será a su favor.

Tal y como sucedió en el caso de la serie When They See Us o los Cinco de Central Park en la cual la plataforma de streaming Netflix salió victoriosa.