La Rosa de Guadalupe presentó su capítulo “Un ángel llamado Solidaridad”, historia que cuenta que aún hay más gente buena que mala.

Ya que en La Rosa de Guadalupe “Un ángel llamado Solidaridad” vendrá a darle luz a Nachito, un niño que ama el fútbol, pero el cual carece de los recursos para practicar este deporte.

Por lo que Nachito sufrirá de las burlas de sus compañeros pues no tiene para comprarse unos tenis nuevos, por lo que pega sus zapatos con cinta con tal de poder jugar futbol.

La Rosa de Guadalupe: ¿De qué trata “Un ángel llamado Solidaridad”? (Televisa)

Pese a que Nachito es el mejor jugador de fútbol de la escuela y de la colonia, su pobreza hará que sus compañeros Julián y Horacio le hagan bullying todo el tiempo.

A esto su hermana Angelina se convertirá en “Un ángel llamado Solidaridad” luego de que con tal de ver a Nachito feliz comience una recolecta para poderle comprarle los tacos de fútbol que tanto necesita.

“Un ángel llamado Solidaridad” será la prueba del milagro en La Rosa de Guadalupe

En este capítulo de La Rosa de Guadalupe la prueba del milagro será “Un ángel llamado Solidaridad”.

Aunque antes de esto, Nachito aún tendrá que pasar por algunos obstáculos, luego de que le suceda un terrible accidente que lo alejara de su gran sueño, el fútbol.

Y aunque la desgracia esté presente, este accidente de Nachito no hará que Angelina pierda las esperanzas de comprar los tacos de fútbol que necesita su hermano.

Ya recuperado Nachito recibirá una gran sorpresa, luego de que sus vecinos y amigos aportaran para comprarle los tacos de fútbol.

Lo que hará que Nachito se siente el niño más feliz del mundo, ya que en su vida existe “Un ángel llamado Solidaridad”.

Ante la envidia, Julián y Horacio le roban sus tenis a Nachito para evitar que juegue en la final del campeonato de fútbol.

Por lo que el milagro de La Rosa de Guadalupe se hará presente, luego de que Nachito demuestre que por no tener tenis, no significa que no pueda ser el mejor jugador, dando así una lección de vida con “Un ángel llamado Solidaridad”.