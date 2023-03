Ayer -8 de marzo- Victoria Ruffo sufrió la muerte de su mamá, Guadalupe Moreno Herrera, de 89 años de edad, tema que dejó sensibles a conductores de Sale el Sol.

Como la primera noticia del día, ‘Pájaros en el alambre’, la sección de espectáculos de Sale el Sol, compartió la muerte de la mamá de la famosa actriz de telenovela.

Sin embargo, las declaraciones que dio al respecto, la misma noche del velorio de la señora Moreno Herrera, dejaron sensibles a conductores de Sale el Sol, pero en especial uno se mostró al borde de las lágrimas.

Así fue como Sale el Sol, el programa matutino de Imagen TV, dio el pésame a la actriz y compartió las palabras que dio la noche de su funeral.

Ante ello, Alex Kaffie, el columnista de 51 años de edad, se mostró muy conmovido al oír lo que Victoria Ruffo tenía para despedir a su mamá.

“Discúlpenme” fue lo que Alex Kaffie dijo en Sale el Sol, para después pronunciar:

“Estas noticias siempre me ponen muy mal porque pues siempre he pensado que las mamás no deberían de morirse nunca”.

Alex Kaffie, columnista.