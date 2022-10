La Casa del Dragón (o House of the Dragon), ha demostrado estar a la altura y superar por mucho el mal sabor de boca que nos dejó el final de Game of Thrones; ahora se prepara para su impactante final.

La primera temporada de La Casa del Dragón está viviendo su últimos capítulos, dentro de poco nos despediremos de Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower y el resto del elenco de la serie.

Si no sabes cuántos capítulos le faltan a La Casa del Dragón y cuándo será su gran final; a continuación te daremos una pequeña guía para que te prepares.

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen en La Casa del Dragón (HBO Max)

¿Cuántos capítulos tiene La Casa del Dragón?

Como las primeras 6 temporada de Game of Thrones, La Casa del Dragón cuenta con 10 capítulos por temporada ; hasta el momento HBO ha emitido 8 de estos episodios.

A mencionar que los 10 capítulos por temporada es el estándar de las grande producciones de HBO más allá de La Casa del Dragón, pues son los suficientes para desarrollar una trama.

Muchos fans estuvieron en desacuerdo con los 6 episodios del final de Game of Thrones, porque todo se hizo de manera apresurada.

Para La Casa del Dragón, el mismo George R. R. Martin está colaborando directamente, con el fin de evitar otra debacle como en la serie original, de ahí que estos 10 capítulos se sientan mejor armados.

House of the Dragon (HBO Max)

¿Cuándo es el final de La Casa del Dragón?

El capítulo final de la primera temporada de La Casa del Dragón se transmitirá el domingo 23 de octubre a las 8:00 PM en México (CDMX) ,a través de HBO y HBO Max.

El final de La Casa del Dragón nos mostraría las consecuencias del coronamiento de Aegon II Targaryen, contradiciendo el mandato del rey Viserys.

Además se comienza a explorar la “locura Targaryen”, de la cual se hablara en Game of Thrones cuando se mencionaba a Aerys, el Rey Loco.

A mencionar que HBO ya confirmó que La Casa del Dragón tendrá una segunda temporada, aunque aún no hay fecha para esta.