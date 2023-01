La Casa de los Famosos 3 está a punto de comenzar. Por ello, aquí podrás conocer a los 10 finalistas que compiten por un lugar en el reality show.

El pasado mes de diciembre se dieron a conocer los primeros seis huéspedes confirmados de La Casa de los Famosos 3: Aylín Mujica, Arturo Carmona, Paty Navidad, Osmel Sousa, Juan Rivera y Yameyry ‘La Materialista’ Ynfante.

Tras el anuncio, sólo quedan 9 lugares disponibles para La Casa de los Famosos 3, los cuales se disputan 10 finalistas:

¿Ya conoces a los 10 finalistas que compiten por un lugar en La Casa de los Famosos 3?, ¿ningún nombre te suena?

Esto es porque todos son parte de la ‘invasión fans’ ; es decir, un grupo de personas no famosas que buscan ingresar a la exclusiva mansión.

Si tienes más dudas que respuestas, a continuación te damos una breve biografía de los 10 finalistas que compiten por un lugar en La Casa de los Famosos 3:

Monique Sánchez es una joven de 24 años, originaria de Puerto Rico, país que tuvo que abandonar en su adolescencia luego de ser adoptada por una familia argentina.

¿Por qué Monique Sánchez quiere entrar a La Casa de los Famosos 3? La joven dice que “sería un reto muy divertido ver cómo se desarrollaría esa química entre participantes y personas que no conozco”.

Miguel Ángel Álvarez, mejor conocido como ‘Thor’, es un actor de 30 años, originario de Colombia, con experiencia en varios reality shows.

Durante su casting, Miguel Ángel Álvarez dijo que su motivación para sumarse a La Casa de los Famosos 3, es “convertirse en un galán de la televisión latina”, lo que espera lograr con ayuda del reality show.

Scarleth Hernández es una cantante de 24 años, originaria de México. La interprete de regional mexicano afirma que su presencia en La Casa de los Famosos 3 le daría alegría y buena vibra al reality show.

“Yo sería la candidata perfecta para formar parte de La casa de los famosos porque conmigo la pura buena vibra, las sonrisas y la alegría no faltarían”.

Romario Ariosa es un cantante, compositor y modelo de 29 años, originario de Cuba, quien comparte con otroa aspirantes el deseo de que La Casa de los Famosos 3 le dé un impulso a su carrera:

Samira Salomé es una influencer de 31 años, nacida en Argentina, quien cuenta con amplia experiencia en varios reality shows, por lo que asegura que se convertiría en un personaje memorable dentro de La Casa de los Famosos 3:

“Soy bastante fría y calculadora, pero también soy muy emocional, muy cálida y muy pasional. No existe el término medio conmigo: o es blanco o es negro, no hay grisáceo de por medio”

Raúl García es un joven de 36 años, originario México, quien se dedica profesionalmente al arte de las orquídeas y también cuanta con experiencia en otrs reality shows.

Paola Villalobos es una actriz y conductora de 27 años, nacida en México.

Con su ingreso a La Casa de los Famosos 3 dice que busca darse a conocer tal cual es, lo que considera, le ayudará a posicionarse entre el gusto del público.

“Quiero que el público conozca quién es verdaderamente Paola Villalobos, que me conozca desde el fondo porque en este tipo de programas uno no puede tener filtros”

Jairo Zapata es un actor y atleta de 29 años, originario de México, quien dijo ver en La Casa de los Famosos 3 un reto por cumplir, que le permitirá conocer a personas muy distintas a él:

Guillermina Ibañez es una empresaria de más de 50 años, fundadora del restaurante Los Chilakillers. ¿Por qué quiere entrar a La Casa de los famosos3?

“Yo represento a la mayoría de las mujeres arriba de 40 años... a las cuales nos han dicho que ya no podemos, que ya estamos en una tercera edad, que ya debemos olvidarnos de nosotras porque ya somos abuelitas muchas de nosotras y eso no es verdad... A mí me lo dijeron y pude resurgir una tercera vez en mi vida, a mis 50 años”.

Guillermina Ibañez