Alfredo Adame -de 65 años de edad- continúa insultando a Wendy Guevara -de 30 años de edad- en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo.

Afortunadamente, hay al menos un habitante La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo que defiende a capa y espada a Wendy Guevara.

La Divaza -de 25 años de edad- es el valiente que le puso un alto a Alfredo Adame y su ola de insultos dentro de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo.

La Divaza defiende a Wendy Guevara de Alfredo Adame en La Casa de los Famosos 2024

La Divaza no le teme a enfrentarse a Alfredo Adame en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo.

Aún más cuando se trata de defender a Wendy Guevara de los insultos del conductor y actor.

La Divaza en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo (Tomada de video)

La Divaza fue el primero en ponerle los pies en la tierra a Alfredo Adame, quien reitera que nunca insultó a Wendy Guevara.

“Yo creo que por más mal que te caiga una persona, no debes hablar mal de su identidad”, le recordó La Divaza en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo.

Pues, incluso antes de entrar a La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo, Alfredo Adame lanzó insultos transfóbicos contra Wendy Guevara.

“Es que a mi ni me caía bien ni me caía mal, yo no la ataqué y ella me atacó (…) ni la ofendí, ni la quise humillar ni nada.” Alfredo Adame

Alfredo Adame en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo (Tomada de video)

Alfredo Adame se puso de ejemplo para hacer menos los logros de Wendy Guevara y Las Perdidas, haciendo referencia al rumor de baja venta de boletos.

“Puede que a ti algún día te pase lo mismo, que saques algo y a la gente no le guste”, retó La Divaza.

Alfredo Adame no se contuvo ni un segundo para responderle:

“Yo llené teatros durante 33 años (…) nunca me pasé que la gente se me saliera, que no llenara el teatro, que no vendieran todos los boletos (…) porque yo iba con una obra de teatro y la gente muerte de risa.” Alfredo Adame

Fue tanta la necedad de Alfredo Adame, que hasta Lupillo Rivera -de 51 años de edad- entró a defender a La Divaza y a Wendy Guevara.

“Yo creo que La Divaza se refiere a que no te debes de meter en pedos de once varas (…) para qué comentar antes de tiempo.” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo (Tomada de video)

Finalmente y sin aprender absolutamente nada de la conversación, Alfredo Adame volvió a atacar a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo.

“Yo no me metí, yo nada más dije ‘la engañaron y le mintieron’, se debió haber preparado (…) ni la conozco, no se quién es.” Alfredo Adame

La divaza defiende a capa y espada a Wendy de los ataques de Alfredo Adame.#LCDLF4 pic.twitter.com/a0zlseL1Qb — Sweetener✨ (@rlcardoalberto) January 28, 2024

Alfredo Adame sí insultó a Wendy Guevara antes de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo

Alfredo Adame forma parte de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo, pues la polémica es lo que lo caracteriza.

Previo a su entrada al reality show, Alfredo Adame tuvo un encuentro con la prensa para “despedirse”, donde se le fue con todo a Wendy Guevara.

“Ese gordo horrendo, ¿qué? Yo no conozco a ese gordo horrendo. No tiene talento. No tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron.” Alfredo Adame

Pese a que los reporteros resaltaron que la influencer es una mujer, Alfredo Adame aseveró que a la “naturaleza no se le engaña” y que nació siendo un hombre.

“Yo no lo reconozco como una mujer. Si sale con un cuerpo de tamal mal amarrado. Allí, todo tosco y hablando así (en tono grave). Lo único que dije es que cayó en la trampa. Yo creo que esta persona que ganó debió haberse preparado.” Alfredo Adame