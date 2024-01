No eran especulaciones, Frida Sofía sí planeaba ir a La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, pero un hecho la hizo cambiar de opinión y ya reveló toda la verdad.

Desde hace varias semanas se hablaba de la asistencia de Frida Sofía a La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, pero los rumores terminaron en el motivo por el que rechazó el proyecto.

¿A qué se debió? Frida Sofía -de 31 años de edad- ya rompió el silencio, terminó con rumores y dijo específicamente el motivo por el que no está en el reality show.

Mucho se dijo sobre la negativa de Frida Sofía a ir a La Casa de los Famosos 4, pero hace una semana se confirmó que no se integraría, y ella ya confesó el motivo.

Aunque surgieron muchos rumores sobre el rechazo de la modelo, fue ella misma quien a través de un comunicado firmado por sus abogados, explicó la verdad.

Ayer 23 de enero, comenzó La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, donde se vivió la gala y el ingreso de los habitantes.

Sin embargo, ahí también quedó descartada la posibilidad de que el tema con Frida Sofía fuese mera publicidad, pues no llegó.

Así es que este 24 de enero, Frida Sofía rompió el silencio y reveló el motivo real por el que ya no quiso entrar a La Casa de los Famosos 4 de Telemundo.

La propia modelo explicó que todo iba bien y que estaban llegando a acuerdos que convenían a ambas partes, pero hubo un detalle que no le gustó.

Frida Sofía explicó que Endemol le hizo llegar un documento donde le explicaban que investigarían completamente cada detalle de su vida privada y pública.

“La solicitud de Endemol tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratara a una empresa que realizaría una supuesta investigación respecto a todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada. Situación que me causó desconcierto (...) la figura jurídica que me propusieron consentir, haría que se realizara una investigación que no tenía ninguna relación con la propuesta comercial que estábamos acordando

Cuando la productora me pidió otorgar mi consentimiento legal y expreso para realizar la investigación, entendí que no se trataba únicamente de un formalismo contractual, sino de una invasión total de mi privacidad. “.

Comunicado de Frida Sofía.