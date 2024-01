Aleska Génesis sí entró a La Casa de los Famosos 4 y fue ahí donde rompió el silencio sobre su detención, asegurando “no soy una delincuente”.

El pasado 20 de enero se dio a conocer la detención de Aleska Génesis -de 33 años de edad- al llegar a la Ciudad de México. Esto por un robo de relojes.

Sin embargo, se dio a conocer que más tarde fue liberada, asegurando así su inocencia.

Ahora, Aleska Génesis sorprendió al aparecer en La Casa de los Famosos 4, explicando su inocencia y mandando un empoderado mensaje porque estaba segura que la verdad estaba de su lado.

Aleska Génesis llega a La Casa de los Famosos 4 y dice que no es ladrona

Ayer 23 de enero, inició La Casa de los Famosos 4 y además de que muchos lo sintonizaron para ver las sorpresas, fue por Aleska Génesis.

El pasado 20 de enero que Aleska Génesis fue detenida acusada de robo por su excuñado Javier Rodríguez Borgio -de edad desconocida- se filtró que aseguraba llegó a la CDMX para entrar a La Casa de los Famosos 4.

Luego de su liberación tras haber sido señalada como inocente, Aleska Génesis se mantuvo en silencio, por lo que al inicio del reality show todos esperaban que llegara sorpresivamente y así fue.

De inmediato, Nacho Lozano -de 38 años de edad-, el conductor de La Casa de los Famosos 4, cuestionó a Aleska Génesis sobre lo que pasó al llegar a CDMX.

La modelo venezolana dejó claro que no tenía miedo de que algo le sucediera, pues sabía que la verdad estaba de su lado y no podía ser declarada culpable. Además no estaba dispuesta a huir, “no soy una delincuente”.

“Yo iba a enfrentar esa situación, iba a dar mi cara y que así me metieran presa yo iba a demostrar mi inocencia, porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuese una delincuente cuando no lo soy”. Aleska Génesis, modelo.

Aleska Génesis habla de su detención en La Casa de los Famosos 4. (Telemundo / Tomada de video)

Explicó que simplemente puso su fe en el que la ayuda -sin mencionar quién- y las cosas fluyeron como ella pensaba.

“La vida me puso a prueba y la pasé, que era mantener mi fe inquebrantable (...) cerré los ojos y confíe en ese alguien que me respalda y nunca me deja sola”. Aleska Génesis, modelo.

Aleska Génesis fue advertida de su detención en CDMX, antes de entrar a La Casa de los Famosos 4

Aleska Génesis viajó a CDMX para entrar a La Casa de los Famosos 4, aún sabiendo que iba a ser detenida en el aeropuerto.

En la plática que Aleska Génesis dio a los conductores del reality show, les explicó que “minutos antes” de su vuelo, su abogado le advirtió que iban a detenerla.

Pese a ello y a que hasta sus dos hermanas la llamaron para evitar que tomara ese vuelo y fuera detenida, Aleska Génesis se negó a seguir sus consejos.

“Unos minutos antes de subirme al vuelo de Miami a México, recibo una llamada de mi abogado para notificarme que había tenido una orden de aprehensión en México y que si yo subía a ese vuelo y aterrizaba en México, me llevarían presa (...) Después me llamaron mis hermanas y me suplicaron que me quedara, que no tomara ese vuelo, que pensara en ellas, en mi familia”. Aleska Génesis, modelo.

Aleska Génesis dijo orgullosa que entra a La Casa de los Famosos 4 a mostrar “quién es la verdadera mala”.