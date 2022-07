Rubí Ibarra, de 21 años, sorprendió en el noveno concierto de La Academia con la interpretación de ‘Basta ya’, que se hizo famosa en la voz de Jenni Rivera.

Aunque Rubí Ibarra comenzó con la voz entrecortada, logró sacar todo su potencial durante el resto del tema.

Ana Bárbara reconoció que la joven que se hizo viral hace algunos años tras invitar a todo México a su fiesta de quinceañera, ha mejorado, sin embargo, aún tiene aspectos por mejorar.

Jolette, ex alumna de La Academia, cantará con Flor Amargo

“Llegaste verde sin recursos, te desahuciaron. Es verdad que los graves que van en la canción no están pero al final me gustó mucho tomando en cuenta que llegaste aquí. Un diamantito en bruto, y ahora ya eres un rubí brillante”.

Por su parte, Lolita Cortés en su crítica compartió que escuchó el tema en un momento complicado, al estar en una relación tóxica y se gritaba a sí misma “basta ya”.

¡El esfuerzo de Rubí no deja de notarse en el escenario de #LaAcademia! 🎤🧡 🎶 #RegresoEnLaAcademia 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢 ➞ https://bit.ly/LA22EnVivo #LoVisteEnAzteca 📺

Sin embargo, comentó que en ella no logró sentir lo que la canción pretende transmitir.

Horacio Villalobos desaprobó su actuación, señalando que ni el área vocal, ni la interpretativa, fueron asertivas.

“Hay algo que se llama temperamento y tú no lo tienes. Es basta ya, es de una mujer destruida y veo a una chica con cara de nada, haciendo nada”.

Finalmente, Arturo López Gavito señaló que Rubí Ibarra ya no tiene ninguna oportunidad en La Academia.

“Lo único que vi fue a una chica perdida en el escenario porque no hiciste un trabajo previo y si a eso le agregamos que no tienes la voz, no señora”.

Arturo López Gavito