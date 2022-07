¿Horacio Villalobos se fue de La Academia por culpa de Mónica Naranjo? Para los televidentes no pasó desapercibido que el polémico conductor desapareció mientras la cantante española estuvo en el reality show.

Desde entonces han circulado dos versiones en las redes sociales que explicarían la ausencia de Horacio Villalobos durante la emisión del sábado 9 de julio de La Academia.

Una de las versiones, difundida por la periodista Angélica Palacios, apunta a que Mónica Naranjo exigió a la producción de La Academia que Horacio Villalobos no estuviera presente mientras ella realizaba su show en el escenario del reality.

“Mónica Naranjo hizo valor de su espacio en La Academia, dijo ‘ok, yo estoy en La Academia pero quiero fuera a este señor , no quiero que se acerque a mi, no quiero que esté él ahí cuando yo cante, cuando yo esté con los muchachos, cuando yo llegue al foro, no lo quiero ver’”

Angélica Palacios, periodista