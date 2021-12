¿Kinping aparece en ‘Hawkeye’?

¿Kingpin aparece en ‘Hawkeye’? Esto es lo que sabemos del capítulo número 5 de la serie de Marvel. Esta nota puede contener spoilers.

El nuevo episodio de ‘Hawkeye’ ha sido toda una revelación para los fans pues no solo presenta nuevas interrogantes para Clint Barton (Jeremy Renner) y Kate Bishop (Hailee Steinfeld), sino que coincide con el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

En este penúltimo capítulo de ‘Hawkeye’, las cosas se han complicado para Clint y Kate, pues no solo la mafia de los deportistas -encabezada por Echo- los persigue, sino que Yelena Belova (Florence Pugh) ha hecho su aparición.

Una de las escenas que más ha gustado al público de ‘Hawkeye’, ha sido la interacción entre Yelena y Kate, pues Belova le revela a Bishop que está ahí para matar a Clint por la muerte de su hermana, Natasha Romanoff.

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Usuarios reaccionan al regreso de Yelena

Luego de que Yelena Belova hiciera su aparición en ‘Hawkeye’ y tuviera una gran química con Kate, los usuarios han reaccionado pidiendo más de este nuevo duo que se ha formado.

Esto ha hecho que el nombre de Yelena se cuele entre las tendencias de redes sociales, asegurando que fue una de las mejores escenas de ‘Hawkeye’.

Sin embargo, el final del episodio 5 y solo restando uno para que finalice la serie de ‘Hawkeye’, han revelado el regreso de uno de los villanos más icónicos y más esperados por los usuarios: Kingpin.

Aunque solo apareció en fotografía, el regreso del Kingpin con Vincent D’Onofrio, ha roto las redes sociales, pues significa que ha regresado al igual que el Daredevil de Charlie Cox.

Esto aunado al estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, en donde se rumora un cameo de Cox como Matt Murdock siendo el abogado de Peter Parker (Tom Holland).

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

Reacciones al capítulo 5 de 'Hawkeye' (Especial)

La emoción por ‘Hawkeye’ y ‘Spider-Man: No Way Home’ inundan las redes sociales

Como era de esperarse, el estreno del nuevo episodio de ‘Hawkeye’ con el regreso del Kingpin de Vincent D’Onofrio aunado al estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, ha hecho que los usuarios de redes colapsen.

Muchos se encuentran festejando que, después de tres años de la cancelación de la serie de ‘Daredevil’ en Netflix, Marvel Studios hubiera rescatado a ambos personajes para incluirlos en el UCM.

De momento, el regreso de Vincent D’Onofrio como Kingpin en la serie de ‘Hawkeye’ ha sido festejada por todos los usuarios, quienes deberán esperar una semana más para ver la resolución de esta nueva serie de Marvel.