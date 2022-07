En entrevista para TV Notas, la ex alumna de La Academia, Jackie reveló que se enteró del acoso en el reality show hasta que salió de ahí.

Sin duda uno de los temas controversiales dentro de la nueva generación de La Academia, ha sido el acoso que recibieron dos de sus alumnas.

Luego de que en redes sociales circulara un video en donde se podía escuchar presuntamente al director de cámaras tratando de sexualizar a Jackie y a su compañera Cesia.

Por lo que es la propia Jackie quien habla de este escándalo en el que se ha visto involucrada.

En declaraciones Jackie dijo que no sabía que fue acosada durante su estancia en La Academia por lo que supo del audio en redes sociales hasta que salió.

Según Jackie tras ser la eliminada el domingo pasado de La Academia, gente de la producción del reality le comentó sobre el supuesto acoso, pero en donde el tema era confuso para ella.

Debido a que a Jackie solo le dijeron que era tendencia y que hasta que viera el video y escuchara lo que se dice sabría bien de que le estaban hablando.

Ante esto y a su salida, fue cuando se dio cuenta de la magnitud de las cosas, luego de que Jackie se viera inundada de mensajes.

Jackie pide a sus compañeros de La Academia no quedarse callados frente al acoso

Momento en el que Jackie se dio cuenta de lo que todos hablaban, pero en donde había mucha confusión.

Por lo que la ex académica aseguró que jamás se dio cuenta de cuándo fue acosada.

“No me di cuenta de quién fue, de cuándo pasó(...) Yo en lo personal no escuché cuando dijeron las cosas, estoy segura que ni Cesia tampoco lo sabe (...) según yo fue alguien de cámaras que dejó su micro abierto y la verdad no sé a quien se lo haya dicho.”

Jackie, ex alumna de La Academia