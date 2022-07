La Academia, acusada de sexismo recientemente, luego del comentario sexista de un hombre de la producción hacia Jackie y Cesia, ambas de 26 años, continúa dando de qué hablar.

Cabe señalar, que Jackie fue la eliminada del más reciente concierto de La Academia, precisamente después del incidente, que desató la indignación de los televidentes.

Todo parece indicar que la producción decidió dar vuelta a la página y eliminar a Jackie, argumentando que fue la menos votada por el público, debatiendo su lugar con Santiago, quien está en el ojo del huracán luego de inventar un romance con Isabela para “hacer show”.

Jackie (Facebook/La Academia)

A través de las redes sociales, Eduardo Ochoa, ex académico, compartió un video en el que la familia de Jackie reclama a la producción lo ocurrido.

“No se vale que no digan nada y no se disculpen con ella. No, no me voy a callar; la acosaron, la acosaron y se quedaron callados”, se escucha decir a la familiar de la víctima de sexismo.

Por su parte, el equipo de producción intenta calmarla y pedirle que baje la voz, mientras ella señala que no se va a quedar callada.

Fue en el séptimo concierto cuando la académica resultó ser expulsada, aunque los usuarios aseguran que fue un boicot planeado por La Academia.

Usuarios acusan a La Academia de expulsar a Jackie por levantar la voz tras acoso

Los internautas no tardaron en reaccionar a la reciente expulsión de Jackie en La Academia, que ocurrió precisamente después de viralizarse el caso de sexismo y los reclamos de su familia a la producción ante ello.

“Muy sospechoso”, “Ella era de las más votadas, en el 24/7 muchos la apoyaban”, “De echo Jackie sí llevaba más votos”, “Lo más seguro es que fue por las protestas de su familia”, fueron solo algunos de los comentarios al respecto.

Comentarios (TikTok/eduardoochoa)

¿Por qué La Academia fue acusada de acoso?

Hace un par e días comenzó a circular un video de La Academia de un ensayo, en el que se filtra una voz masculina se refiere a Cesia y Jackie con palabras sexistas.

“Viene bien tapadita, hace un chorro de frío, viene bien sexi, ¡mami!”. Se escuchó decir al hombre de producción

Aunque señalaron a Carlos Flores, director de cámaras del programa de TV Azteca como el culpable, no hubo algo certero y, aunque Ricardo Salinas Pliego comunicó que de haría cargo de la situación, lo ocurrido no ha tenido represalias, únicamente la expulsión de una de las víctimas; Jackie.