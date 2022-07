La ex alumna Jackie pide a sus compañeros de La Academia no quedarse callados frente al acoso, tal y como ella lo ha hecho.

Tras el escándalo que se ha generado luego de que en redes sociales circulara un audio en donde las alumnas Cesia y Jackie de La Academia eran acosadas con palabras sexistas.

Jackie quien fue la última expulsada de La Academia habla sobre el tema en donde de primera mano expone el grave problema que ataña tras las bambalinas de reality show.

Por lo que a través de una publicación en Instagram, la ex alumna del reality show de canto Jackie asegura que no se va a quedar callada.

Jackie, ex alumna de La Academia

“¡NO NOS VAMOS A CALLAR! Es momento de seguir de pie y luchando para que mujeres como Jackie y muchas más, puedan seguir creciendo profesionalmente, no es tiempo de medias tintas, de discursos vacíos o de conversaciones a modo”.

Jackie pide a sus compañeros de La Academia no quedarse callados frente al acoso (Instagram @lajackie_sing)

Por lo que pide a sus compañeros quedarse callados, asimismo hace un atento llamado a La Academia, en donde Jackie pide parar las críticas hacia los cuerpos de los académicos, por lo que , exigió tener “espacios en los que nos sintamos seguras de crecer y seguir aprendiendo”.

“La Academia es y ha sido por años hogar de diversos talentos y ellas/ellos tienen derecho a sentirse seguras/os. Lo que una persona hable sobre Jackie u otras integrantes, lo que diga sobre sus cuerpos, su vestimenta o lo que sea, no representa el espíritu de esa comunidad, pero se sabe, que esto no solo pasa en lugares como La Academia, por eso hoy, en nombre de Jackie les pedimos a sus compañeras y compañeros de televisora y del gremio que alcen la voz, no se queden calladas, expongamos las situaciones de acoso y violencia, exijamos espacios en los que nos sintamos seguras de crecer y seguir aprendiendo.”

