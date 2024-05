Las malas lenguas apuntaban a que Ingrid Coronado se integró a Sale el Sol como conductora tras pedir que sacaran a Gustavo Adolfo Infante, pero ¿eso fue real?

El 6 de mayo se vivió la primera transmisión de la nueva etapa de Sale el Sol, donde Ingrid Coronado -de 49 años de edad- y Gustavo Adolfo Infante se reconciliaron en vivo en el programa.

Y es que no solo fueron los rumores de que hizo que corrieran a Gustavo Adolfo Infante, sino los problemas que existieron en el pasado y que detonaron hasta una orden de restricción al periodista.

Ingrid Coronado y Gustavo Adolfo Infante tienen tensa reconciliación en vivo en Sale el Sol

Ingrid Coronado se integró a los conductores en la nueva etapa de Sale el Sol, pero también se aprovechó para que frente a la audiencia de Imagen Televisión se reconciliara con Gustavo Adolfo Infante de 59 años de edad.

Y es que entre la renovación del matutino, se comenzó a decir que Ingrid Coronado había pedido como requisito que quitaran de cuadro a Gustavo Adolfo Infante, situación que desmintieron al aire.

“Pero no te corrí ¿verdad?”. Ingrid Coronado, conductora.

Ingrid Coronado y Gustavo Adolfo Infante se reconcilian en Sale el Sol. (YouTube/ Imagen Entretenimiento / Tomada de video)

Fue a los pocos minutos de haber iniciado el programa, cuando Gustavo Adolfo Infante ingresó al foro con un arreglo floral y fue sentado en medio compartiendo el mismo sillón que Ingrid Coronado.

Rodeados de nerviosismo, fue cómo Ingrid Coronado y Gustavo Adolfo Infante tuvieron su primer encuentro público frente a las cámaras, diciendo que toda pelea quedaba en el pasado.

Fue principalmente el periodista quien tomó la palabra y le dio la bienvenida a la conductora, a quien elogió con su profesionalismo.

“Bienvenida, sabemos la basta experiencia que tienes en la comunicación, en la conducción, en el entretenimiento, en hacer sentir emociones a la gente. Estamos muy contentos en que vengas a formar parte de este matutino, que vengas a ser una de las cabezas principales”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Por otra parte, Ingrid Coronado felicitó a Gustavo Adolfo Infante por su nuevo puesto en la dirección de espectáculos. Pero no creas que eso fue todo.

Gustavo Adolfo Infante quiere roer la historia de vida de Ingrid Coronado y pone precio a su reconciliación

Gustavo Adolfo Infante se reconcilió en vivo con Ingrid Coronado, pero antes de ello, le puso precio al “borrón y cuenta nueva” que ella pronunció.

Y es que a pesar de que la conductora le estiró la mano en muestra de ‘paz’, Gustavo Adolfo Infante le dejó claro que antes de ello y como prueba del actor, quería entrevistarla para El Minuto Que Cambió Mi Destino ‘Sin Censura’.

“Ingrid: ¿Borrón y cuenta nueva? Gustavo: Hagamos una cosa antes del borrón y cuenta nueva. Tienes que sentarte conmigo en el Minuto Que Cambió Mi Destino”. Conversación de Ingrid Coronado y Gustavo Adolfo Infante.

La realidad es que Ingrid Coronado no se mostró muy de acuerdo a la propuesta, pues además de la hizo en vivo, pero Infante le insistía en que se debían conocer “ambas versiones de todo”.

Asimismo, en su labor de convencimiento, Gustavo Adolfo Infante le mencionó de frente a Ingrid Coronado, “eres un hueso difícil de roer”.

Finalmente, Ingrid Coronado aceptó la propuesta de Gustavo Adolfo Infante advirtiendo que debía prepararse emocionalmente antes de hacer la entrevista.

¿Por qué pelearon Ingrid Coronado y Gustavo Adolfo Infante?

Mucho ha dado de qué hablar la reconciliación de Ingrid Coronado con Gustavo Adolfo Infante en vivo en Sale el Sol, pero ¿por qué se generó la pelea?

El periodista recordó en su canal de YouTube que Ingrid Coronado le puso una orden de restricción en 2021 “para que yo dejara de hablar de ella”.

Sin embargo, explicó que esta orden de restricción vino luego de que entrevistó a Charly López, el ex de Ingrid Coronado, para El Minuto Que Cambió Mi Destino.

Se entiende que a Ingrid Coronado no le gustó lo que López declaró sobre ella en el programa de Gustavo Adolfo Infante, lo que terminó en el tema legal.

Pese a la orden de restricción, esta no se renueva, de modo que en pleno 2024, el papel ya no es válido.

Al momento de la audiencia en 2021, Gustavo Adolfo Infante señaló que le informaron que “Ingrid Coronado se sintió agredida por las declaraciones de Charly y por las mías”.

Debido a que una jueza aprobó la violencia de género, Gustavo Adolfo Infante e Imagen Televisión tuvieron que bajar todos los videos donde él y Charly López declaran sobre Ingrid Coronado.

“Los bajamos, ya no están arriba, yo considero que no he violentado a la señora Ingrid Coronado”, fue la forma en que Gustavo Adolfo Infante se justificó y aseguró “de ahora en adelante no vuelvo a hablar de la señora”.

Cabe destacar que en su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante dejó claro que la producción fue quien le dijo que le llevara flores a Ingrid Coronado, mismas que ni le entregó, solo se quedaron en el piso.