'House of the Dragon' se comenzará a filmar en abril de 2021

'House of the Dragon' se estrenará en TV y HBO Max en 2022.

Siguiendo con los anuncios de HBO de este jueves 11 de febrero, se anunció que 'House of the Dragon', precuela de 'Game of Thrones', se comenzará a filmar en abril de este 2021, con miras a un estreno en algún punto de 2022. La serie se centrará en el pasaje conocido como "La Danza de Dragones".

Junto con lo anterior, 'House of the Dragon' confirmó a su cast, siendo protagonizada por: Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Velaryon), Rhys Ifans (Otto Hightower) y Sonoya Mizuno (Mysaria).

Martin y Ryan Condal serán los creadores de la serie, quienes también fungirán como productores ejecutivos al lado de Miguel Sapochnik, Vince Gerardis, Sara Lee Hess y Ron Schmidt, mientras que la música estará compuesta por Ramin Djawadi.

'House of the Dragon' llegará a HBO Max

'House of the Dragon', tendrá un estreno en 2022, tanto en canales de tv de paga, como en HBO Max; aunque no se tiene la fecha exacta del lanzamiento, el contenido estaría disponible el mismo día a la misma hora.

En otras palabras, 'House of the Dragon' no será un contenido exclusivo de HBO Max, pudiendo disfrutarse también para aquellos que tengan un paquete premium de cable y antena. De momento no hay información oficial de un contenido de 'Game of Thrones' dedicado a streaming.

Se habla de una supuesta serie animada; sin embargo, todos son rumores, pues nadie de HBO o WarnerMedia mencionó algo acerca de este proyecto en su presentación, por lo que habrá que esperar.

A pesar del pésimo recibimiento de la Temporada 8 de 'Game of Thrones', que en opinión de muchos casi mata a la franquicia; la precuela anunciada es una de las apuestas más fuertes de la empresa, de ahí que sea tan anticipada.

