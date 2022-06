Al igual que Niurka, Giuliano, hijo de Osvaldo Ríos, también ha denunciado que existe fraude en ‘La Casa de los Famosos’, cuya segunda temporada está causando polémica por su forma de operar.

Y es que algunos televidentes han notado que la jefa de ‘La Casa de los Famosos’ tiene preferencia por el equipo morado, el cual actualmente lo conforma:

Salvador Zerboni

Daniella Navarro

Rafael Nieves

Laura Bozzo

Esto porque ha pasado por alto sus complots, así como los insultos hacia sus compañeros e incluso los han dejado violar reglas que les cancelarían algunos beneficios, acciones que son muy obvias pero cero evidentes para los productores del programa de televisión.

Giuliano Ríos, hijo de Osvaldo Ríos, desenmascara a Telemundo

Giuliano Ríos, hijo de Osvaldo Ríos, utilizó sus historias de Instagram para expresar el descontento que siente por el reality de Telemundo, el cual asegura es un fraude pues opera a su conveniencia.

Molestó, Giuliano reprueba que el equipo morado hablara pestes de su papá, ataques que orquestó Daniella Navarro y que fueron difundidos insistentemente por la televisora para aumentar el morbo.

Además, subraya que hubo complot en contra de su papá Osvaldo Ríos y que estaba arreglada su salida debido a que cancelaron la salvación que haría Nacho Casano, aplicando una regla absurda que ha sido violada varias veces por los del equipo morado.

Por lo que asegura que las reglas del reality show se aplican a conveniencia y para beneficiar a gente que supuestamente tiene un hermano en Telemundo, esto en referencia a Daniella Navarro, quien dijo tener familia trabajando en la televisora.

“Mucho aquí no cuadra, usemos la razón y lógica porque no somos estúpidos”, subraya e informa que mágicamente la plataforma de Telemundo no permitía que se votara por Salvador Zerboni para que saliera de la famosa casa.

Niurka confronta a Telemundo

Las acusaciones concuerdan con lo dicho por Niurka, quien se presentó a la gala para preguntarle a los conductores de ‘La Casa de los Famosos’ porque al equipo morado le permitían insultar al equipo azul, a la jefa y armar complots.

Así como les preguntó porque pasaron sus peores momentos y por qué desactivan varias veces la cámara, por lo que Héctor Sandarti le aseguró que es para sacar material exclusivo así como le exigió pruebas de sus acusaciones.