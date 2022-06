Niurka explica qué va a hacer si Telemundo la demanda tras sacarla de ‘La casa de los famosos’ y acusar a la televisora de hacerle mala fama al manipular su imagen.

Tras su salida de ‘La casa de los famosos’, Niurka explotó en contra de Telemundo pues considera que fueron los ejecutivos quienes decidieron que saliera del reality show y no el público.

Luego de las peleas que protagonizó con Laura Bozzo, Niurka de 54 años de edad señaló que la conductora de 69 años de edad debería de ser la ganadora de esta emisión de ‘La casa de los famosos’.

Niurka, bailarina. (Agencia México)

Niurka revela si se encuentra preparada por si Telemundo la demanda tras sacarla de ‘La casa de los famosos’

A pesar de que muchos la consideraban como una de las favoritas del público por las polémicas que generaba dentro de ‘La casa de los famosos’, Niurka salió del reality show de Telemundo.

Desde su salida de ‘La casa de los famosos’, Niurka se ha pronunciado en contra de Telemundo por la manera en la que se manejó su imagen, ya que considera que sus conversaciones fueron manipuladas para hacerle una mala reputación.

Tras sus acusaciones en contra de Telemundo, muchos usuarios se han cuestionado sobre si el canal podría ejercer acciones legales en contra de Niurka.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Niurka fue cuestionada sobre si teme que Telemundo pueda demandarla por todas las declaraciones que ha realizado.

Fiel a su estilo, Niurka destacó que no se va a adelantar a los hechos y que solo hablará en caso de que Telemundo la demande de lo contrario no dará su opinión.

“Pues hablamos cuando pase lo que tenga que pasar. Porque luego ustedes son bien cizañosos y le encanta meterle mierda en la cabeza a la gente. A mi pregúntenme cosas que ya pasaron, no te hagas chaquetas mentales” Niurka

Usuarios le señalan a Niurka que ellos la sacaron de ‘La casa de los famosos’ y no Telemundo

Luego de que Niurka destacó que Telemundo la sacó de ‘La casa de los famosos’ y no el público, usuarios de inmediato le señalaron que ya no la querían ver en el reality y por eso no se votó por ella.

“Te sacamossss”, “El público te saco”, “Fui yo que la saqué con mis 50 votos”, “TE SACAMOOOOSSSSSSS!!!!!”, “Y luego dice q no la sacamos nosotros q la saco Telemundo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.