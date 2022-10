La actriz mexicana Eiza González es la envidia de todos, ya que protagonizará la nueva película de Guy Ritche, The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, al lado de Henry Cavill.

Según dio a conocer el portal Deadline, Eiza González, de 32 años, dará vida a una francotiradora militar con habilidades de espionaje.

En tanto, Henry Cavill, de 39 años y quien recientemente confirmó su regreso como Superman, interpertará al líder de una organización secreta de combate.

Eiza González, actriz. (@eizagonzalez)

¿De qué tratará The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, la película que protagonizará Eiza González con Henry Cavill?

La película The Ministry Of Ungentlemanly Warfare estará inspirada en hechos reales y su guión se basará en el libro homónimo del corresponsal de guerra e historiador militar Damien Lewis.

Como su nombre lo indica, The Ministry Of Ungentlemanly Warfare abordará a una organización secreta de combate ideada por el primer ministro británico Winston Churchill y por el creador de James Bond, Ian Fleming, para operar durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con Deadline, las técnicas de lucha poco convencionales y nada caballerosas del escuadrón clandestino contra los nazis ayudaron a cambiar el curso de la guerra y, en parte, dieron origen a la moderna unidad Black Ops.

Henry Cavill (@henrycavill / Instagram)

La película de Eiza González y Henry Cavill podría convertirse en una franquicia

Se presume que la película de Eiza González y Henry Cavill incluirá a un grupo de personajes coloridos, como en Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Sin embargo, Ritchie y Bruckheimer planean que la cinta se convierta en una franquicia.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare todavía no tiene prevista la fecha de su debut en la pantalla grande, sin embargo, se tiene contemplado iniciar el rodaje en enero del 2023 en Turquía.

Este proyecto dara un nuevo y gran impulso a la carrera de Eiza González en Hollywood, donde conquista cada vez a más directores y productores.

Recientemente, Eiza González apareció en la película Ambulancia, de Michael Bay. Próximamente la mexicana aperecerá en la película de ciencia ficción de Netflix El problema de los tres cuerpos y en Extrapolaciones de Scott Z Burns, para Apple TV+.