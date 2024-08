Héctor Martínez, director de La Academia 2024, enfrentó a una alumna que le cuestionó su rechazo desde el inicio del programa.

Los alumnos de La Academia 2024 desarrollan sus habilidades artísticas y también muestran su vulnerabilidad, así como temores con diversas dinámicas.

Fue en una de esta actividades que Flor Ramirez, de 30 años de edad, expresó su sentir sobre la actitud que Héctor Martínez tenía con ella.

El director de La Academia 2024, Héctor Martinez, ha sido criticado por ser muy estricto con los alumnos.

Durante una dinámica con los alumnos de La Academia 2024, Héctor Martínez detuvo a abruptamente a Flor Ramírez para preguntarle: “¿Tienes algo qué decirme?”.

Flor Ramírez respondió que no, pero Héctor Martínez insistió y confrontó a la alumna frente a sus compañeros de La Academia 2024.

“Flor tiene algo que decirme” insistió Héctor Martínez, mientras Flor Ramírez explicó que sólo le dolía la cabeza.

“Algo de usted me paró, entonces quiero que me diga ¿Qué necesita de mí? Usted me paró energéticamente Flor, nada es gratis acá, usted me paró, estoy para servirle”

Flor Ramírez se mostró nerviosa y confesó que sentía que no le caía bien a Héctor Martínez, incluso percibía cierta hostilidad.

“¿Le caigo mal? Es pregunta” dijo Flor Ramírez, quien expresó que siente que no le cae bien a Héctor Martínez.

La Academia 2024 ha mostrado el lado más vulnerable de sus alumnos al público y esta ocasión le tocó a Flor Martínez.

Flor Martínez no pudo más ante las exigencias de Héctor Martínez y rompió en llanto.

La alumnos expresó que sentía mal, ya que lleva varios conciertos siendo de las menos votadas de La Academia 2024.

“Los últimos días he estado muy sensible porque he estado siempre en los menos votados, pero no me voy, pero siempre estoy ahí y me siento mal, me duele”

Flor Ramírez