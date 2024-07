La Academia 2024 se las vio complicadas no solo porque competía con La Casa de los Famosos México 2024, sino que hasta Jaime Camil expuso el pésimo trabajo de la producción.

Ahora, Jaime Camil -de 51 años de edad- forma parte del ‘catálogo’ de TV Azteca, situación que lo llevó a aceptar ser el conductor de La Academia 2024.

Sin duda se esperaba mucho de Jaime Camil como conductor del regreso de La Academia 2024, luego de que en 2023 no gustó, pero para nada, la de Yahir.

Sin embargo, en el primer día de La Academia 2024, Jaime Camil no dudó en exhibir que si la conducción no iba bien no era por su culpa sino por la producción y al aire lanzó un “que mal lo hacen” sin temor alguno.

Jaime Camil se queja de que la producción en La Academia 2024 está hecha un caos

Jaime Camil llegó como conductor de La Academia 2024, pero no solo para tener a un profesional al frente, sino que no dudó en balconear la pésima organización que tienen.

Todo parece indicar que en la temporada pasada no todo fue culpa de Yahir -en la conducción- sino que la producción de La Academia 2024 se presta para que las cosas no salgan bien.

Durante el estreno de La Academia 2024, Jaime Camil no dudó en exhibir la pésima producción del reality de canto, dejando ver que si había problemas con su conducción no era su culpa.

Jaime Camil, conductor. (@jaimecamil)

Y es que en algún momento en que estaba esperando indicaciones por el ‘chícharo’ desde la cabina, Jaime Camil se quejó que estaba siendo todo un caos con la producción.

Aunque quiso aventar un poco más leve la pedrada diciendo que era cosa de los programas en vivo, Jaime Camil terminó por ventilar que en la cabina y por el ‘chícharo’ se escuchaba todo un caos.

“Vamos ahora con… televisión en vivo es complicada porque no sabes, si ustedes creen que yo estoy aquí batallando, deberían escuchar cómo están en la cabina, están como palomillas, volando a la luz”. Jaime Camil, conductor.

Por las palabras de Jaime Camil se podría deducir que la producción se andaba peleando por el orden del programa, siendo que él escuchaba toda la ventilada de trapos por el chícharo.

Jaime Camil exhibe a La Academia 2024 y lanza un “que mal lo hacen” en vivo

Jaime Camil exhibe a La Academia 2024 al aire, pero luego lanza un “que mal lo hacen” en vivo porque su micrófono seguía abierto.

El conductor no solo dejó ver que la producción estaba hecha un caos en La Academia 2024, sino que luego de que finalizó la primera emisión no le silenciaron el micrófono y se escuchó todo lo que dijo.

Usuarios de Twitter captaron el momento en que Jaime Camil lanzó un “qué mal lo hacen” como queja de la producción de La Academia 2024, y es que él ni se dio cuenta.

Pese a que el conductor sí le tiró a la producción en vivo, no pronunció ninguna cosa de forma explícita solo con chistes, pero cuando terminó La Academia 2024 se dejó ir con todo.

Al final La Academia 2024 y como todavía no le cerraban el micrófono a Jaime Camil, usuarios captaron el momento en que dice “qué mal lo hacen ¡eh!”, al mismo tiempo en que se retira el foro.