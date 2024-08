Héctor Martínez por primera vez se sinceró con los alumnos de La Academia 2024 sobre estar harto del reality show.

Como nunca se había visto, Héctor Martínez abrió su corazón a los alumnos de La Academia 2024 y reveló uno de sus mayores secretos.

El director musical expresó que luego de 22 años de arrancar con el proyecto de TV Azteca, no ha recibido el protagonismo que se merece.

Las palabras de Héctor Martínez se suman a la controversia desatada el domingo 11 de agosto, cuando discutió con Lola Cortés y dudó del talento de Espinoza Paz durante el tercer concierto de La Academia 2024.

Héctor Martínez, director de La Academia 2024, está dando de qué hablar durante esta nueva generación.

La Academia 2024 lleva a los músicos de Bruno Mars a coachear a los alumnos y critican que no les alcanzó para el artista

Héctor Martínez se ha considerado uno de los directores más estrictos, pero en esta ocasión los alumnos fueron testigos de un momento único.

Héctor Martínez se cansó de no ser el protagonista de La Academia 2024 (Especial / Captura de pantalla)

Héctor Martínez abrió su corazón y reveló frente a las cámaras que ya está cansado de no ser importante en La Academia 2024.

“En 22 años que iniciamos con este proyecto nunca he comentado lo que voy a comentar, nunca he sentido que el papel de director ha sido justamente valorado por producción”

Héctor Martínez tomó un momento para hablar con los alumnos de La Academia 2024 para comentar un secreto que nunca antes había compartido.

El director de La Academia 2024 expresó que luego de 22 años de trayectoria frente al proyecto, nunca se ha sentido valorado por la producción.

Pues constantemente ha tenido que luchar contra la corriente para que se respete su posición dentro del reality show .

Héctor Martínez enfatizó que su lugar como director representa un nivel importante por todo lo el esfuerzo que ha entregado, pero parece que nadie lo ve.

Héctor Martínez hizo una contundente confesión en La Academia 2024, en donde deja ver que no se siente valorado en el proyecto.

El artista ha estado frente al reality show 22 años y actualmente está cansado de que se respete su lugar.

Héctor Martínez también abordó su enemistad con los jueces y no solo expresó su malestar acumulado a lo largo de los años, también explicó por qué los enfrenta durante los conciertos.

Ya que está cansado de que la atención se centre únicamente en ellos, relegando a los alumnos a segundo plano cuando deberían ser el centro del espectáculo.

Héctor Martínez dejó en claro que seguirá como el director de La Academia 2024 y no buscara más conflictos con los jueces.

“No quiero hacer más papelones como el domingo pasado, es una guerra que no voy a ganar y que ya no me interesa pelear...”

Héctor Martínez