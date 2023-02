Para tristeza de los mexicanos HBO Max subirá de precio a partir del 30 de marzo, aquí te contamos cuál será su nuevo costo de suscripción mensual.

En redes sociales se ha comenzado a viralizar el anuncio de que en México, la plataforma de streaming HBO Max avisó que incrementará su precio.

Esto a partir del 30 de marzo, cuando los usuarios de la plataforma que transmite The Last of Us tengan que ajustarse al nuevo costo.

“El precio de la suscripción del plan de 1 mes a HBO Max cambiará a partir del 30 de marzo o en tu próxima factura después de esa fecha” HBO Max

HBO Max (HBO)

¿Cuál será el nuevo precio de HBO Max en México?

Tristeza es lo que sentirán todos los usuarios mexicanos al tener que pagar el nuevo precio de la plataforma de streaming HBO Max.

Pues a partir del 30 de marzo, HBO Max estará aumentando su tarifa de suscripción en México pasando de 149 pesos a 179 pesos, lo que representa un aumento de 30 pesos más.

En este sentido, los usuarios que tienen el 50% de descuento vitalicio en HBO Max este beneficio seguirá vigente; sin embargo, se ajustará a los cambios.

Por lo que la tarifa para HBO Max con el descuento vitalicio ahora tendrá un costo de 89.50 pesos.

HBO Max sube de precio para tristeza de los mexicanos; esto costará a partir del 30 de marzo (Especial)

¿Por qué HBO Max ha subido su precio en México?

Según el correo enviado a sus suscriptores, HBO Max ha justificado la subida del precio de su suscripción en México para invertir más en su contenido.

“Este ajuste nos permite invertir aún más en una variedad de entretenimiento con nuevas propuestas de la mejor calidad para nuestras audiencias”. HBO Max

Asimismo, HBO Max apunta que “esta es la primera vez que se incrementa el precio del plan mensual de HBO Max en México desde su lanzamiento en junio de 2021″.

Pese a la tristeza de los mexicanos, esta noticia ya se venía venir, pues tras los cambios que ha tenido Warner Bros. Discovery era de esperar el aumento de la plataforma de streaming: HBO Max.

Caso que comenzó en Estados Unidos y que ahora llega a México y al parecer se extenderá en todos los países en los cuales tenga presencia HBO Max.

HBO Max no solo sube de precio en México, sino en países de Latinoamérica

Ante la sorpresa del aumento de precio de HBO Max en México, no sólo ocurrirá en nuestro país, sino también en Latinoamérica.

Pues a través de redes sociales se ha viralizado que HBO Max también aumentará en los países de:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia