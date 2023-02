HBO Max inició la semana con un poco agradable anunció para sus suscriptores mexicanos, al anunciar que aumentará la tarifa de todos sus planes.

Por ejemplo, el plan mensual de HBO Max pasará de los 149 pesos, a los 179 pesos; los que tienen la promoción del descuento vitalicio ahora pagarán 89.50 pesos.

El aumento de entre 20 a 30 pesos, dependiendo tu plan; muchos fans no están de acuerdo con esto, señalando que ya planean cancelar su suscripción

Si tú eres de aquellos que sólo están esperando al final de The Last of Us para cancelar HBO Max, existen 3 opciones para que lo puedas hacer.

Toma en cuenta que en todos los casos, HBO Max pide que hagas tu cancelación en una fecha cercana al fin de tu facturación mensual o anual, dependiendo tu plan.

HBO Max (HBO Max)

Las opciones para cancelar HBO Max son las siguientes:

Cancelar HBO Max de forma directa

Cancelar HBO Max de forma directa, se refiere a hacerlo ya sea mediante la aplicación misma o a través del portal HBOMax.com; esto se hace la siguiente manera:

Abre la aplicación HBO Max en ti dispositivo o inicia sesión en el portal HBOMax.com. Pulsa tu perfil (arriba a la derecha). Pulsa el ícono de Ajustes y luego pulsa o desplázate hasta Suscripción. Pulsa Administrar suscripción. Pulsa Cancelar suscripción. Confirma tu cancelación y toma nota de tu fecha de caducidad. Una vez que hayas cancelado, recibirás un e-mail de confirmación. Puedes continuar haciendo streaming hasta que caduque tu periodo de facturación.

HBO Max

Cancelar HBO Max en tiendas de aplicaciones

Cancelar HBO Max en tiendas de aplicaciones, es si te suscribiste a través de la App Store, Google Play, Roku o Samsung TV.

Para hacer la cancelación debes de seguir estos pasos:

Ve a la configuración o tienda de aplicaciones de tu dispositivo. En algunos casos se te pedirá iniciar sesión (iOS y Samsung TV) Ve a tu perfil y elige suscripciones (en Roku sólo ve a la aplicación de HBO Max y pulsa (*); y en Samsung ve al Historial de Compras) Una vez ahí busca HBO Max y elige cancelar Una vez que hayas cancelado, recibirás un e-mail de confirmación. Puedes continuar haciendo streaming hasta que caduque tu periodo de facturación.

HBO Max (HBO Max)

Cancelar HBO Max con proveedores

El último caso para cancelar HBO Max con proveedores de teléfono, internet o TV de paga, debes de hacer lo siguiente:

Llama al número de contacto del servicio en el que hayas contratado HBO Max (Telmex, IZZI, Totalplay, Megacable) Te contestará una grabadora Selecciona la opción que te permita hablar con un ejecutivo Explícale al ejecutivo que deseas cancelar HBO Max; pero seguir con tu servicio Te pedirán tus datos personales y que elijas un paquete sin HBO Max El cambio de paquete se realizará en un periodo máximo de una semana