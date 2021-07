‘Hawkeye’: Vincent D’Onofrio podría aparecer como Kingpin

Se ha rumorado que el Kingpin de Vincent D’Onofrio podría aparecer en la serie de ‘Hawkeye’ junto a Jeremy Renner.

‘Daredevil’ sin duda ha sido una de las mejores series de Marvel que mostraron a uno de los villanos más icónicos de los cómics y las series animadas: Kingpin.

El personaje de Kingpin estuvo a cargo del actor Vincent D’Onofrio que, tras su cancelación ha luchado incansablemente por que Marvel Studios rescate la serie y sus personajes.

Y, de acuerdo a un usuario de Reddit esto podría ser posible pues ha comenzado el rumor de que el Kingpin de D’Onofrio podría aparecer en la serie de ‘Hawkeye’.

Camino a Avengers: Endgame; Hawkeye

Tweet de Vincent D'Onofrio (@UpdatesFile / Twitter)

La aparición de Kingpin podría coincidir con el regreso de Daredevil

De acuerdo al rumor de “ una fuente confiable de Reddit ”, en un principio se había pensado en que el Matt Murdock de Charlie Cox apareciera en ‘Hawkeye’.

Sin embargo, un movimiento repentino en la agenda de Cox habría hecho que Vincent D’Onofrio tomara su lugar en ‘Hawkeye’.

Esto viene luego de que se rumorara que el Daredevil de Charlie Cox haría su debut oficial en el Universo Cinematográfico de Marvel en ‘ Spider-Man: No Way Home’.

Es decir que tanto Kingpin como Daredevil serían oficialmente parte de la Fase 4 de Marvel puesto que ‘Hawkeye’ se terminaría justo cuando se estrene la nueva cinta de Spider-Man.

Todo tras los eventos de ‘ WandaVision’ y ‘Loki’ que darían entrada al multiverso en donde Doctor Strange tendrá una enorme participación en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’.

Daredevil (Netflix/Marvel)

Daredevil regresó de manera oficial a Marvel Studios

Cabe recordar que desde el pasado noviembre del 2020, los derechos de los personajes Daredevil -incluido Kingpin-, Jessica Jones, Luke Cage, Punisher y Iron Fist regresaron a Marvel Studios.

Es decir que podrán ser incluidos al UCM aunque se desconoce si con los mismos actores y, al ser ‘Daredevil’ una de las series favoritas de los fans se comenzó una petición para rescatar a los personajes y serie.

Aunque se desconoce cuáles serán los verdaderos planes de Marvel y Kevin Feige, de momento se espera el estreno de sus próximas películas:

‘Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings’ el 3 de septiembre

‘Eternals’ en octubre del 2021

Con información de Reddit.