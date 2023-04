Luego de mucha información contradictoria, todo indica que Warner Bros. Discovery sí hará varios cambios en HBO Max, incluyendo un nuevo nombre para el servicio.

The New York Times reveló que será el miércoles 12 de abril cuando se de toda la información respecto al nuevo HBO Max.

Sin embargo, el medio adelanta algunas de las características que tendrá esta plataforma de streaming; señalando que a partir de este momento será conocida como “Max”.

Algo que curiosamente ya se había adelantado hace unos meses, cuando surgieron los primeros rumores de esta nueva identidad.

HBO Max y Discovery / Warner Bros (Especial)

¿Qué contenido tendrá Max? La plataforma que sustituirá a HBO Max

De acuerdo con The New York Times, Max será una fusión de los contenidos de HBO Max y Discovery, con el fin de juntar en un mismo lugar a las audiencias.

En otras palabras, Max tendrá las series de HBO Max como House of the Dragon y The Last of Us, así como los múltiples reality shows, documentales y programas infantiles de Discovery.

No se sabe si todo estará integrado en el mismo menú de la plataforma o tendrá apartados, como es el caso de Disney+ con los programas de Star+ en Estados Unidos.

Warner Bros. Discovery espera que esta fusión de contenidos sea un éxito, pues apuntan a que su servicio pueda ponerse a la vanguardia en la guerra de streaming.

HBO Max (HBO)

¿Cuánto costará y cuándo estará disponible Max?

La información apunta a que Max sustituirá a HBO Max durante este 2023, empezando por Estados Unidos en junio, mientras que a México llegará en otoño.

El precio de Max en Estados Unidos será de 16 dólares al mes, que es el mismo que tiene HBO Max en este momento.

Por ende se espera que suceda lo mismo en México y mantenga los 179 pesos al mes que cuesta la suscripción actualmente.

Sin embargo, es posible que Warner Bros. Discovery ofrezca nuevos planes, como uno más barato con comerciales; tal y como ya lo hacen Netflix y Disney+.

HBO Max (HBO Max)

Con información de The New York Times