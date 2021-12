‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’: dan primer vistazo de la serie animada en clip promocional de HBO Max.

La plataforma de streaming online HBO Max, ya dio una muestra de los contenidos que tendrá disponibles para el 2022.

En un clip, de apenas un minuto y medio, se mostraron algunos avances que sin duda darán de qué hablar entre los adictos al cine y las series.

Quizá una de las imágenes que más llamaron la atención del público fue la de Gizmo, el adorable Mogwai que apareció en las dos entregas de Gremlins de 1984 y 1990.

Habrá nueva entrega de Gremlins, pero no será ni reboot ni remake (Internet)

Películas icónicas de comedia-terrorífica que marcaron a toda una generación a mitad de los años ochenta.

Ahora bien, en el fotograma que liberó HBO Max de ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’ , se observa una animación que muestra a Gizmo haciendo malabares para no caer al suelo.

Esta acción de Gizmo tiene lugar en una especia de mercado chino, nación donde se desarrollará la historia de ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’.

¿De qué tratará ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’?

‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’, nos contará la historia de Sam Wing, el dueño de la tienda que aparece en las películas de Gremlins.

Recordemos que Wing es quien vende a Gizmo al señor Randall Peltzer como regalo para su hijo Billy.

Pues bien, el relato de la serie televisiva ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’ se ubicará en 1920 en Shanghái, cuando Sam Wing encuentra a Gizmo.

En esos años, Sam Wing buscará devolver a Gizmo a su casa, lugar donde se esconde un valioso tesoro.

Poster de Gremlins: Secrets of the Mogwai (HBO Max)

No obstante, las cosas no serán tan fáciles Sam y Gizmo, quienes serán perseguidos por los malvados Gremlins a través de toda China.

La trama de ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’ tendrá dos temporadas .

Cabe destacar que el estudio encargado de darle vida al proyecto audiovisual ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’ fue Warner Bros. Animation .

'Gizmo' tendrá una serie en HBO Max (Warner)

Compañía encargada de crear películas animadas como Space Jam, Tomy y Jerry, DC League of Super-Pets y Lego.

Aún no se sabe con exactitud en qué mes del 2022 se estrenará ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’. Habrá que esperar un anuncio de HBO Max.