Ferka actúa contra los haters que no la sueltan ni porque ya la sacaron de La Casa de los Famosos México y así reacciona a los comentarios negativos.

Ferka -de 36 años de edad- ha aparecido en las redes sociales después de ser la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México, pero no de la mejor forma posible.

Al ser una de las habitantes más polémicas dentro de la casa, se ha ganado haters por donde quiera y esta vez no han dudado en atacarla nuevamente.

Ferka se rompe y le revela a Adela Micha que La Casa de los Famosos México no la define (VIDEO)

El domingo 25 de junio, se dio a conocer a Ferka como la habitante que quedó eliminada en la tercera semana de La Casa de los Famosos México.

Sin duda su salida marcó un gran impacto para los televidentes, ya que no era un secreto que el público anhelaba la eliminación de la famosa.

Considerándola como una de las habitantes menos queridas de la casa y la que nunca logró tener una simpatía con el público.

El público decidió que la integrante que tenía que abandonar la casa era Ferka, a pesar de que jugó sus mejores estrategias dentro de La Casa de los Famosos México.

Ferka apareció en redes sociales compartiendo una fotografía usando un conjunto en color naranja; luciendo su figura y posando al lado de Burrita Burrona y Turbulence Queen.

Pero al parecer, algunas personas no le han dado una bonita bienvenida, tanto que Ferka tuvo que limitar los comentarios de dicha publicación y así evitar los haters.

Los haters se han hecho presentes y han catalogado a Ferka como una de las habitantes que no jugó bien sus cartas dentro de La Casa de los Famosos México.

Ferka, a lo largo de su estancia en La Casa de los Famosos México, fue tachada de ser déspota y tener malas actitudes, razón por la cual el público la quería fuera del reality.

Ferka, a pesar que se ha vuelto tendencia después de su salida de La Casa de los Famosos México, demuestra que sí hubo gente que la apoyó en el reality show.

Por eso, Ferka ha mando un hermoso mensaje a su club de fans “Ferkawers” quienes la apoyaron y votaron por ella en la gala de eliminación.

“Quiero agradecer a mi team de “Ferkawers” que voto y estuvo conmigo, de verdad gracias y sobre todo por que me conocen y saben perfecto quien soy y esto es un juego, tres semanas de un juego no me definen”

Ferka